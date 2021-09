Szombaton kezdetét veszi a Dancing with the Stars második évada. A show izgalmairól Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András nyilatkozott.

Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András, a Dancing with the Stars műsorvezetői már rutinosnak mondhatják magukat, ám lesznek válrozások a műsorban, ami számukra is újdonságot hoz.

"Lesz változás, máshogy történnek bizonyos pontozási esetek" - mondta Ramónaa Mokkában, majd Stohl hozzátette, több lesz az esély a feszültségre. Lesz lehetőség arra is, hogy a versenyző kinylivánítsa a véleményét a zsűri pontozásáról.

Kiss Ramóna azt is elárulta, hogy nem lesz rajta sok ruha ma este az első adásban, amit a 20 órakkor láthatnak a nézők a TV2-n.