Nemsokára piacra dobják azt a könyvet, amely a brit királynő és rokonsága biztonsági embereivel való kapcsolatába, közös munkájába enged betekintést. Az első részleteket nemrég hozták nyilvánosságra, amelyből kiderült, hogy Diana hercegné és Károly herceg titkos szerelmi viszonyait is végigkísérte a biztonsági személyzet.

Azzal nem árulunk el nagy titkot, hogy Diana és Károly herceg a házasságuk során nem voltak hűségesek egymáshoz: mindketten szeretőt tartottak, akikkel azonban nem egyedül találkoztak. Egy nemsokára megjelenő, a királyi család biztonsági embereiről szóló könyv első részleteiből kiderült, hogy az őrök maguk szállították a titkos találkozókra a házasokat.

A különleges osztag tisztjei akkor is Károllyal tartottak, amikor az Aston Martinjával 17 mérföldet tett meg, hogy láthassa Camilla Parker Bowlest. Hasonlóképpen volt ez Dianával is, aki szintén biztonsági kísérettel ment James Hewitthoz. Amíg ők az emeleten élvezték egymás társaságát, a személyes biztonsági tisztje lent aludt a kanapén.

Persze előfordult az is, hogy a pár saját testőreit is átverte, miután kémeket telepítettek a Buckingham-palota személyzetébe, és nem lehetett tudni, hogy kiben is bízhatnak igazán - írja a Daily Mail.