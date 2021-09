Bő egy hónappal ezelőtt röppent fel a hír, hogy szakított L.L. Junior és felesége, Kinga. A pár azon dolgozik, hogy megmentse a házasságát, és úgy tűnik, jól haladnak. A zenész és Kinga nem élnek együtt, és jelenleg is árulják hatalmas családi házukat.

"Az teljesen biztos, hogy Kinga és Lili baba már nem megy vissza Törökbálintra. Ennek több oka is van. Egyrészt Kinga és Junior még mindig csak békülnek, és bár jó úton haladnak, nem akarnak semmit elkapkodni. Ez az időszak arra jó, hogy minden nap beszélnek, randiznak, közelednek egymáshoz, ez az ő házastársi terápiájuk. Szeretik egymást, és szeretnék megmenteni a kapcsolatukat. Junior harcol, küzd, teper, hiszen tudja, hogy elveszítheti a családját. Óriási áldozatot hoz a ház eladásával, amit álomotthonként emlegetett, és aminek átalakításába rengeteg időt, energiát és pénzt fektetett, így minden szegletéhez kötődik – mondta a Blikknek a pár egyik ismerőse, aki úgy tudja, ha sikerül eladni az ingatlant, visszaköltöznek a belvárosba.

Nagyon jó most is a viszonyuk, és bár nem élnek együtt, a kis Lili első születésnapját is együtt ünnepelték. Szeretettel, tisztelettel bánnak egymással, hisz hatalmas szerelem az övék, eddig túlélt minden nehézséget

- tette hozzá.