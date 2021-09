Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc szeptember 24-én kelt egybe az Alcsúti Arborétumban. A lakodalomról egyre több részlet derül ki. Már tudjuk, hogy mi volt a menü , hogy érkezett külföldről sztárfellépő és tüzijáték is , és most egy bennfentes is mesélt.

Páratlan elegancia jellemezte Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea esküvőjét. A Blikk úgy tudja, hogy körülbelül 300 vendég volt jelen, akikkel szigorú titoktartási szerződést írattak alá. A nagy nap minden részletét Andrea álmodta meg, a helyszínt fehér és sárga virágok borították, a berendezés visszafogott és elegáns volt.

"lyen esküvő még nem volt Magyarországon, a hatalmas tortát Budapestről hozatták, és a több fogásos ínyenc menü is minden igényt kielégített. Az este során többször érkezett a helyszínre a Mészáros Gasztro valamelyik autója, nem fogyott ki egy pillanatra sem egyetlen finomság sem" - mondta a lapnak egy informátor.

A helyszín bejáratait kordonnal zárták el, Mészáros Lőrinc saját biztonsági emberei védték az ifjú pár és vendégeik nyugalmat. Az őrök 300 méterenként álltak, este pedig éjjellátó szemüvegben kémlelték a terepet.

A vendégek között biztosan ott volt Dzsudzsák Balázs és Rákay Philip műsorvezető. A zenét Gönczi Gábor zenekara, a Smile szolgáltatta, és fellépett Radics Gigi. Külföldi sztárok is szórakoztatták a násznépet, az egyik fellépő vélhetően Rod Stewart volt. A legendás énekes és felesége is bejelentkezett Budapestről közösségi oldalán. Sajtóértesülések szerint az esküvő időpontjában tartózkodott hazánkban Richard Clayderman francia zongorista is, sokan úgy gondolják, hogy ő is az esküvőre érkezett.