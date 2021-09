A gyönyörű műsorvezető a Mokkában beszélt arról, hogy milyen ruhában lép színpadra a szombati Dancing with the Stars-ban.

Múlt szombaton startolt el a Dancing with the Stars második évada. A nézőket nem csak Kiss Ramóna áttetsző ruhája, de a produkciók is elvarázsolták. Demcsák Zsuzsa és táncpartnere egy gyönyörű bécsi keringőt adtak elő, és a műsorvezető annyira elérzékenyült a produkció végén, hogy élő adásban sírta el magát. Később Zsuzsa azt is elárulta, mire biztatja férje, Krishan.

Jeleztem Krishannak, hogy ugye tudod kedves, hogy ez azt jelenti, hogy egy másik férfi folyamatosan ott fog engem ölelgetni, de megnyugtatott, hogy ez nem zavarja, mivel ez egy szerep"

- mondta a gyönyörű műsorvezető. A Mokkában megkérdezték tőle, hogy képes-e még ennél is jobb teljesítményt nyújtani, a kérdésre pedig Demcsák Zsuzsa meglepő választ adott.

„Ennél szerintem jobbakat fogunk táncolni, igen. Ismerve a következő táncot, az egy egészen másfajta lesz. Na, ott az a nagy nehézség, hogy én még olyan kevés ruhában életemben kamera előtt nem voltam"

- árulta el Zsuzsa, aki miatt biztosan érdemes lesz nézni a szombati adást.