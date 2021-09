A Dancing with the Stars műsorvezetője, Lékai-Kiss Ramóna igen szexi ruhában vezette az első adást.

A második évadával robbant be a Dancing with the Stars szombat este. A műsort akárcsak az első évadbvan, most is Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András vezeti. Nem csak a versenyzők, de Rami is elképesztően szexi ruhában indította a műsort a minap, a különleges szett nem sokat bízott a fantáziára.

Rami kétségkívül elképesztően dögös, és ez a különleges ruha is nagyon jól állt rajta, azonban az embereket egyértelműen megosztotta. Voltak, akik egyenesen odáig voltak a műsorvezetőért, sokak szerint viszont nem kellett volna ennyire merész szerelésben mutatkoznia.

Hát ez a ruha szerintem nem ide való

Annyira gyönyörű nő vagy, Rami, és az alakod is káprázatos, de a stylist-odnak üzenném, hogy a kevesebb néha igenis több

Borzasztó ez a ruha!

-írták a kommentelők műsorvezető fotója alatt, de bókokat is kapott jócskán:

Hű nagyon dögös a ruhád, Máté büszke lehet rád

Csini vagy, mint mindig