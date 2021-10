Hevesi Kriszta teljes erőbedobással készül a Dancing with the Stars adásaira. A nagy vidámság közben azonban egy drámai vallomást is tett a közkedvelt szexuálpszichológus.

Hevesi Krisztával a Hot! Magazin készített egy dögös fotósorozatot, s közben a Dancing with the Stars műsor is szóba került. A szexuálpszichológus mindig is híres volt szókimondó és őszinte stílusáról, most viszont családjáról és magáról is elárult egy mély titkot.

Kriszta életére nagy hatással volt maximalista édesapja, aki mindig is nagy elvárásokat támasztott irányába. S bár kamaszként lázadt ellene, most már úgy érzi, jót tett neki az atyai szigor. Édesanyja már sokkal megengedőbb volt, annál is inkább, mert hálás volt azért, hogy lánya egyáltalán életben maradt. Kriszta ugyanis félig nyitott gerinccel született, ahogyan a testvére is, aki nem sokkal a születése után el is hunyt.

Négyen lettünk volna testvérek, de csak én lettem. Kései gyerek is vagyok"

- mesélte a szexuálpszichológus, akire mindig is nagy nyomás nehezedett testvérei halála miatt.