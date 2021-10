A világhírű énekes, R. Kelly nem csak a szabadságát, de a YouTube-nak köszönhetően több millió követőjét is elvesztette.

Szexkereskedelemmel kapcsolatos perében a bíróság bűnösnek találta R. Kellyt, ami miatt a jelenleg 54 esztendős szupersztár akár 100 éves börtönbüntetésre is számíthat. A zenészt most újabb csapás érte, a YouTube ugyanis úgy döntött, hogy állandó jelleggel felfüggeszti a sztár csatornáit, illetve a későbbiekben sem engedi, hogy helyettük újat hozzon létre. Csatornái felfüggesztésével több mint négymillió követőt vesztettek el. A videómegosztón a zenész dalai továbbra is hallhatóak lesznek -írja a reuters.com.