Sebestyén Katja terhesen is nagyon kívánja a szexet. A 39 éves énekesnő már a második trimeszterben jár.

Az énekesnő terhessége agusztus elején vált hivatalossá. A jövő év februárjában már háromszoros örömök elé néző édesanyát a TV2-n futó Sztárban Sztár leszek! első szériájából ismerhetjük. Válását követően kislányt vár új férfjével, Péterrel.

Az énekesnő a Ripost-nak azt nyilatkozta, hogy a várandósság ezen szakaszában már nem gyötrik a reggeli rosszullétek, de még nincs akkora pocakja sem, hogy el kéne gondolkodnia a ruhatárcserén.

„A második trimeszter szokott a legjobb lenni! Már érzed, hogy mozog a pici, de még nem rúgja le a tüdődet és nem fulladsz meg tőle. Csak ringatózik jobbra-balra. Koromnál fogva is gyakran járok kontrollra, 2-3 hetente vagyok valamilyen vizsgálaton, de a kislány nevén már nem kell gondolkodnom. Patríciának fogják hívni, ez Lilla lányom ötlete volt, már akkor kitalálta, amikor még nem is tudtuk, hogy lány lesz" – mesélte Katja, aki szeretné, ha férje ott lenne a szülőszobában, még akkor is, ha a Péter nem annyira biztos ebben.

„Gonosz vagyok, ő ezt nem fogja megúszni! Persze bent szeretne lenni, bár tudjuk, hogy ez vérrel jár, épp ezért néha elgondolkodik. Én megmondtam neki, hogy nélküle biztos nem megyek be a szülőszobába, ha a végén őt kaparják össze az orvosok, az sem érdekel. Persze nem kell velem szemben állnia, elég ha fogja a kezemet közben."

Katja egy intim titkot is elárult a terhességével kapcsolatban.

„Ilyenkor még elviselhető a súly, nyugodtan szeretkezhetsz, talán nem olyan gyakran, de sokkal jobban esnek az intim együttlétek. Sőt, ilyenkor a legjobb, ami biztosan hormonális dolog, ennek persze Peti nagyon örül."