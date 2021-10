A Dancing with the Stars első szériájában nagyon jóba lett Andrei Mangra és táncpartnere, Gaby Spanic. A táncos most elárulta, hogy van egykori partnere, és egy meglepő dolgot is elárult róla.

Gabriela Spanic egy évvel ezelőtt a dobogó második helyére táncolta fel magát a Dancing with the Starsban. A világhírű színésznő annak ellenére lett ezüstérmes a versenyben, hogy imádott édesanyját a műsor alatt veszítette el. Andrei Mangra azóta is remek kapcsolatot ápol Gabyval, sőt, a finálé után a táncos Mexikóba is kiment hozzá. A Ripost arról faggatta Andreit, mi a helyzet most Gabyval, és nyomon követi-e a műsort, és azt, hogy milyen remek produkciókat visznek a színpadraTóth Andival.

„Gaby jelenleg egy beköltözős valóságshow-ban szerepel, egész pontosan a mexikói Big Brotherben, ezért sajnos nem látja, mit művelünk Andival a parketten. Tudjátok, milyen körülmények között van most, be van zárva egy házba, ahol nyilván nincs TV2" – nevetett Andrei, aki nyáron még beszélt a színésznővel, és akkor azt mondta, nagyon szorít majd neki és Andinak.