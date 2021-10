Lara most már hivatalosan is nagykorú. A sztárpár legidősebb gyermekét több napon keresztül ünnepelte a család és a barátok, most pedig kiderült, milyen különleges meglepetéssel köszöntette édesanyja.

A jeles nap alkalmából kettesben elutaztak Párizsba, és az Eiffel-torony tetején koccintottak egy pohár pezsgővel az immáron nagykorú lánygyermekkel.

Tudom,tudom! Lara miért nem mosolyog?! Nekem pedig nem áll jól ez a napszemüveg! Nos! Szerencsére mosoly nélkül és ebben a szemüvegben IS! életünk egyik legfantasztikusabb 3 napját töltöttük együtt és ez már a miénk!

- írta Rubint Réka.

"Isten éltessen Kicsim! Szívből kívánom, hogy minden álmod váljon valóra! Boldog 18. születésnapot!" - zárta posztját a büszke édesanya.

