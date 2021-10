A TikTok a leggyorsabban növekvő közösségi felületté nőtte ki magát és egyre több magyar tartalomgyártóban is bővelkedik. Szinte nincs olyan téma, amiben ne találnánk érdeklődésünknek megfelelő videókat, legyen szó divatról, receptekről vagy életmódról. Cikkünkben 4 olyan magyar TikTokert mutatunk be, akik kemény munkával több tízezer fős követőtábort építettek fel, és nap mint nap inspirálják közösségüket az egészséges életmód és fitlife témakörökben.

1. @odettbernath

Bernáth Odett egy fiatal, 19 éves lány, aki korán felfedezte a TikTok adta üzleti lehetőséget és ma közel 200 000 fő követi őt: ám nem kizárt, hogy e cikk megjelenésekor ez a szám már jóval több lesz. Egyetemi tanulmányai mellett táplálkozási tanácsadóként étrendeket készít és segíti a fiatalokat az életmódváltásban. TikTok profilján amellett, hogy megmutatja, hogyan lehet kitartóan és tisztán étkezni, mellette saját testsúlyos gyakorlatokat mutat meg, amelyeket bárki otthon is könnyedén el tud végezni. Profilján egy másik témában is szeret videókat gyártani, amely nem más, mint a divat.

2. @szathmary.alexandra

Szathmáry Alexandra több, mint 10 éve dolgozik a fitnesz szakmában. Munkásságában arra hívja fel a figyelmet, hogy éhezés és megvonás nélkül is bárki képes elérni a kívánt formát. Ennek egyetlen titka: a kalória-deficit megtartása. Tiktok videóival főként abba az életmódba vezet be minket, hogy túlmutatva a rizs-csirke-saláta kombináción, hogyan étkezzünk sanyargatás mentesen. Színfoltja a TikToknak: sugárzik belőle pozitivitása, életszeretete, és hogy szenvedélyesen szereti hivatását.

3. @nemeth.pali

Németh Pali testépítő és üzletember. Palit a tudatosság és eltökéltség jellemezi úgy, hogy videóiban egy könnyed, laza hangvételben edukálja közösségét az egészséges életmódra. Arról kommunikál, hogy mennyire számít az életvitelünk, és hogy mi ennek a jelentősége. Legtöbb videójában egyszerűen elkészíthető és fehérjében gazdag ételeket készít. Ezen kívül találunk nála olyan videókat is, melyekben a fejlődés fontosságáról beszél.

4. @bogivalazelet

Mózes Bogi a való életben személyi edzőként és táplálkozási tanácsadóként is tevékenykedik. TikTok videóiban szabadtéren mutat be otthon is könnyen elvégezhető gyakorlatokat, illetve gyakorta szokott a test felépítéséről és az izmokról is edukálni, videókat készíteni közösségének. Egy csupaszív, lelkiismeretes lányt ismerhetünk meg videóiból, aki rövidesen hatalmas követőtáborra fog szert tenni.

Ők lettek volna azok a fitlife TikTokerek, akiket ajánlunk nektek, de természetesen bőven találtok még számos tartalomgyártót ebben a témában. Bízunk abban, hogy motivációt és inspirációt kaptok a videóik által, és hogy ti is belevágtok az életmódváltásba.

Nyitókép: Shutterstock