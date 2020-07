Amit elsőként szeretnénk leszögezni, az mindenképpen az, hogy diéta helyett sokkal célszerűbb, ha az ember életmódot vált. Egy-egy rövidebb ideig tartó diéta is célravezető lehet, mégis hasznosabb, ha hosszútávban gondolkodunk és gyökeresen megváltoztatjuk étkezési szokásainkat.

Ha életmódváltásra adod a fejed, érdemes a háziorvosnál kezdeni, egy általános vérvétel ugyanis megmutatja, minden rendben van-e például a hormonháztartásoddal. Manapság sajnos népbetegségnek számít az inzulinrezisztencia és a pajzsmirigy alulműködés is, ami főleg a nők körében elterjedt. Ha ezek az értékeid nincsenek rendben, teljesen más étrendet kell követned, és sok esetben sajnos elkerülhetetlen a gyógyszeres kezelés. A javallott vérvétel nem függ a túlsúly mértékétől, bárkinek ajánlott, ugyanis lehet, hogy nem észlelünk tüneteket, mégis gond van.

Ha túl vagy a vérvételen, érdemes táplálkozási tanácsadóhoz vagy dietetikushoz fordulni, aki felmérve az étkezési szokásaidat egyénre szabott étrendet gyárt. Mivel ő csak neked ír étrendet, valószínűleg hamarabb eléred a kívánt eredményt, mint egy netről letöltött diétával, és az sem utolsó szempont, hogy ha elbizonytalanodsz, ő mindig ott lesz, hogy megfelelő szakmai tanácsot adjon.

Vannak olyan általános tévhitek, amik a fogyókúra szó hallatán beugranak az embernek, pedig sok esetben ezek nem hogy elősegítik, de meg is nehezítik a fogyást.

Lássuk, melyek ezek:

2.Minden kalória egyenlő.

Sokan élnek abban a tévhitben, hogy minden kalória egyenlő, és ha fogyni szeretnénk, tök mindegy, hogy fehérjéből, zsírból, szénhidrátból vagy rostból származó kalóriát raktároz el a szervezetük. Ez a gondolkodás abszolút helytelen, néhány kalória ugyanis sokkal jobbat tesz a testünknek. Gondold csak végig: egyáltalán nem mindegy, hogy 500 kalóriányi rántott húst eszel meg, vagy 500 kalóriányi salátát.

Az ételek eltérő tápanyaggal bírnak, ennek okán másként hatnak a testünkre és máshogy befolyásolják az anyagcserénket is. Ha sok cukros ételt fogyasztunk, több inzulint termel a szervezetünk, ennek köszönhetően ingadozik a vércukorszintünk, és még éhesebbek leszünk. Aztán nem értjük, miért rakódnak ránk a kilók...

2.Ha zsírt eszel, meghízol.

Egy gramm zsírban 9 kalória található, míg egy gramm fehérjében csak 4. Ennek ellenére téves elgondolás, hogy a túl sok zsírfogyasztás elhízáshoz vezet, sőt, a zsír egy nagyon fontos tápanyag, amire a szervezetednek szüksége van. A napi kalóriabevitelünk minimum 20%-nak kellene zsírból érkeznie. Aki nem fogyaszt elegendő zsírt, annak javallott például Omega-3 –at fogyasztania, akár kapszula formájában, de a legjobb, ha természetes alapanyagokkal visszük be a szükséges mennyiséget. Érdemes beiktatni a táplálkozásunkba a halakat, az avokádót, és néhány olajos magvat, de vigyázz: a mennyiség itt különösen fontos! Emellett ha diétázol, érdemes szem előtt tartani a tényt,miszerint a zsír csökkenti az étvágyat, így pláne nem érdemes félvállról venni ennek a makrótápanyagnak a bevitelét.

3. A szénhidrát rossz, pláne 6 után.Manapság elterjedt tévhit, hogy a szénhidrát a diétázók közellensége, és valójában a túlzott szénhidrátbevitel miatt nem tudnak sokan lefogyni. Az igazi ok ezzel ellentétben inkább abban keresendő, hogy a feldolgozott szénhidrátokból nagyon könnyű a javallottnál többet enni, és ez valóban problémához, elhízáshoz vezethet. Akkor is kell szénhidrátot enned, ha fogyni akarsz, ugyanis a szénhidrát szuper tápanyagot ad az edzésekhez, és az agyműködéshez is szükséges. Persze nem mindegy, hogy milyen formában viszed be a szervezetedbe: részesítsd előnyben a teljes kiőrlésű, lassan felszívódó szénhidrátokat.

A szénhidrátokkal kapcsolatos horrorsztorik másik legnagyobb tévhite, hogy este 6 után tilos szénhidrátot fogyasztani, ugyanis az zsírrá alakul át. Nincs aranyszabály arra vonatkozólag, hány órakor kell utoljára étkezni, lefekvés előtt két órával azonban valóban nem érdemes étellel terhelni a szervezetünket. Az elalvás előtt elfogyasztott vacsorák negatív hatással lehetnek az anyagcserére, és meggátolják a nyugodt alvást. Gondold csak el, ha szervezeted már pihenő üzemmódra kapcsolna, te pedig betolsz egy nagy adag sültkrumplit hamburgerrel. A tested ismét kénytelen éberré válni, hiszen a bevitt élelmiszer feldolgozása iszonyú nagy meló, annak ellenére, hogy a belső órája szerint már pihennie kellene. Ha mégsem bírod ki, és lefekvés előtt kínzó éhség gyötör, válassz könnyen emészthető vacsit, például zöldségeket. A gyümölcs és a joghurt a cukortartalom miatt nem a legjobb pótvacsora!