„Ugyan a korábbi sorozat főszerepe csak egy karakter volt, sokan azonosítanak vele. Ez persze, egyrészről dicséret, hiszen remélem, azt jelenti, jól csináltam a dolgom, de meglepett, hogy még a Jóban Rosszban szereplői is bevallották, tartottak a velem való munkától" – mesélte a Blikknek a színésznő, aki nagyon jól érezte magát a TV2 sorozatának forgatásán.

Anita egyébként 2 hete a Dancing with the Starsban is szerepet kapott. Megjelenése valóságos sokkot okozott férjének, Kinizsi Ottónak, akivel 17 éve együtt vannak. Nem tagadják, nekik is voltak mélypontjaik. Ezeket leginkább a 8 év korkülönbség okozta közöttük.

"Fél napig tartott, vagy egy napig. Volt egy pont, amikor az ember engedett a külső nyomásnak, a szülőknek, a világnak, mindenkinek, aki mindennél jobban tud mindent nálunk. És akkor azt mondtuk: jó, rendben van, biztos mi vagyunk a hülyék" – nyilatozta korábban Ottó.