Cooky és felesége, Debóra estek ki a legutóbbi Dancing with the Stars adásából.

Cooky elmesélte, hogy nagy élmény volt részt venni a Dancing with the Stars műsorában. A műsorvezető a legutolsó alkalommal igazán otthonosan érezte magát a táncparketten. A szombati adásban a műsorvezető és felesége, Szécsi Deborával rumbát táncoltak. Táncukkal szerették volna megmutatni, mennyire szeretik egymást, és milyen fontos szerepet töltenek be egymás életében. Cooky elmondta, hogy ez a tánc egy örök emlék a számára:

Bereczki Zoli szerint nagyon kevés volt a rumba a produkcióban. Cooky válaszként annyit mondott erre, hogy a színész össze-vissza beszélt, és hogy nem oszlopként állt a színpadon, őt kifejezetten kihívások elé állította a rumba.

A zsűritagok azt is bírálták, hogy Cooky és Debi a gyerekeiket is bevonták a produkcióba.

"Ez egy nagyon megosztó téma, én ebbe nem szeretnék belemenni, mert társadalmilag van egy csomó olyan dolog, ami a gyerekeknek nem tesz jót. Amit mi jól csinálunk, más nem (...) Mindenki úgy csinálja az életét, ahogy szeretné, a Bereczki Zoli is, meg más is

-mondta Debóra.