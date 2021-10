Cooky és felesége, Debóra estek ki a Dancing with the Stars legutóbbi adásából. A műsorvezető elárulta, szerinte miért nekik kellett távozniuk.

Cooky és felesége, Debóra búcsúztak a Dancing with the Stars műsorától. A rádiós műsorvezető és párja Dobó Katával kerültek a veszélyzónába, de végül ők maradtak alul. Cooky a Life.hu-nak elmondta, szerinte így igazságos, mert a színésznő ügyesebb, és többet tud majd mutatni nála a további műsorokban. "Nem vagyunk szomorúak, mert négy adás az nem egy rossz teljesítmény" - mondta Cooky, aki nagyon boldog volt, hogy láthatta profi táncosként a feleségét. Azt is elmondták, miért örülnek annak, hogy éppen most estek ki.