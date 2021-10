Szombaton a Dancing with the Starsban a hírességek egy-egy szép emléket, vagy éppen ellenkezőleg, életük egyik nehéz időszakát elevenítették fel az Emlékek éjszakája alkalmából. Tóth Andi visszaemlékezését az egész stúdió megkönnyezte.

Tóth Andi lelkileg igazán megterhelő adást tudhat maga mögött. Andi és Andrei érzelmes bécsi keringőt táncoltak, melyben Andi édesapjával való kapcsolatát jelenítették meg.

Az édesapám volt az, aki mindannyiunk életét megnehezítette, a mindennapos viselkedésével meg azzal, ahogy hozzánk állt. Mi mindig féltünk tőle.

- emlékezett vissza az énekesnő.

Számára fájó pont a gyermekkora, és nincs is túl sok emléke azokról az évekről. A produkció végére az egész stúdió meghatódott, a zsűritagoknak a szava is elakadt, egy kicsit mindenki megkönnyezte a koreográfiát.

Olyan jó volna, ha most már éreznéd, hogy nem kell egyedül lenned ezekben a helyzetekben

- mondta a produkció után a könnyeivel küszködő Ördög Nóra Tóth Andinak.

Tóth Andi megríkatta az egész stúdiót gyönyörű produkciójával, ám a Dancing with the Stars nézői a megható koreográfia mellett másra is figyelmesek lettek.