Október végén, a címadó ünnephez igazítva mutatják be a mozik a Gyilkos Halloween című filmet, benne minden idők egyik leghíresebb horrorfilmes sorozatgyilkosának új rémtetteivel. De kik Michael Myers leghíresebb és legfélelmetesebb kollégái? Listába gyűjtöttük őket!

Norman Bates

Angyalarcú jófiúnak tűnik, aki a drága mamájával vezeti a Bates motelt – épp csak a mama személye bizarr titkot rejt, a motelbe érkező ifjú hölgyek pedig mind elhaláloznak. Norman Bates karakterét és minden idők egyik legtöbbet idézett filmjelenetét, a zuhanyzós gyilkosságot is a mesterrendező, Alfred Hitchcock teremtette meg. De a sorozatgyilkos a Psycho című film után is visszatért, készültek mozis folytatások is, az utóbbi években pedig a sorozatgyilkos ifjúkorát leshettük meg a Bates Motel című sorozatban.

Bőrpofa

A minimális pénzből, de annál nagyobb kreativitással készült A texasi láncfűrészes mészárlás fenekestül felforgatta a horror műfaját, és megteremtette az úgy nevezetett „slasher" szubzsánert, amiben rendszerint szinte sérthetetlen főgonoszok vadásszák le különösen véres módon fiatalok tucatjait, siker esetén tucatnyi filmen át. Így járt az áldozatai testéből magának álarcot készítő, degenerált kannibálcsaládjával élő Bőrpofa is.

Hannibal Lecter

A kifinomult, elbájoló modorú, zseniális elméjű kannibál pszichiáter az a sorozatgyilkos, aki nagyon sokféle formában mutatkozott már meg mozgóképen, és mindegyik verzióban izgalmasnak bizonyult. Igazán híres Anthony Hopkins alakításában lett (A bárányok hallgatnak, Hannibal, A vörös sárkány), de korábban eljátszotta őt már egy másik színészlegenda, Brian Cox is (Az embervadász). Az utóbbi években pedig az ő fiatalkorát is megnézhettük (Hannibal ébredése), és tévében is emlékezetesen ínyenckedett Mads Mikkelsen személyében (Hannibal sorozat).

John Doe

Listánk egyetlen olyan sorozatgyilkosa, aki csak egyetlen filmben szerepelt: de az a film minden idők egyik legjobbja a témában, és ebben komoly szerepet játszik az antagonista személye is. Hiába üldözi ugyanis minden erejével a Brad Pitt-Morgan Freeman zsarupáros, a hét főbűn vonalvezetésén ölő sorozatgyilkos még akkor is beteljesíti a sátáni (szerinte isteni) tervét, amikor már elfogják. Kevin Spacey hátborzongatóan brillírozik a szerepben, a rendező David Fincher pedig azóta is a sorozatgyilkosos zsáner egyik fő mestere (Zodiákus, A tetovált lány, Mindhunter).

Andrej Csikatilo

A sorozatgyilkosok aránytalanul nagy része az Egyesült Államokban tevékenykedik, a sorozatgyilkosos filmeknek és sorozatoknak pedig aránytalanul nagy része készül ott. Holott sajnos a világ más részein is követnek el ilyen szörnyű tetteket emberek, mint például a mintegy 100 ember haláláért felelős Andrej Csikatilo, akinek a történetét eddig két film dolgozta fel (X polgártárs, A 44. gyermek), főleg arra koncentrálva, hogy a kommunista államban hivatalosan nem létezhetett a sorozatgyilkosság fogalma, így nagyon sokáig működhetett a „rosztovi rém".

Jigsaw

A Fűrész-filmek főgonosza nem a saját élvezetéért öl, vagy legalábbis sosem vallaná ezt be magának, hanem leckét akar adni az áldozatainak. Furfangos csapdák révén szembesíti őket a bűneikkel, amikből a legtöbbször nincs menekvés, vagy csak rettenetes áron: Jigsaw pedig csak a háttérből figyel, és hátborzongató mosolyra húzza a száját.

Michael Myers

A Halloween-filmek sorozatgyilkosa már gyerekként azzá vált, ahogyan azt az első, 1978-as film szubjektív kameraállásból felvett, hosszú-hosszú első snittjének emlékezetes sokkjából megtudjuk. A filmekben az elmegyógyintézetből épp Halloween éjszakáján megszökő maszkos gyilkos aztán egy egész kisvárost tartott rettegésben, persze elsősorban a tinilányokra fókuszálva. A korábban egyszer már kifulladt széria Jamie Lee Curtisszel 2018-ban ígéretes módon éledt újra, most pedig itt a folytatás, a Gyilkos Halloween.