Közülük is ember felettit teljesített a 34 éves Suhajda Tamás, aki még az első Ninja Warriort látva döntötte el, hogy életmódot vált. Mindent az edzéseinek rendelt alá, hogy felkészüljön erre a megmérettetésre. Az elmúlt négy évben speciális eszközöket is készített a felkészüléshez, amit még a nászútjára is magával vitt. Nem túlzás azt állítani, megszállottja lett a műsornak.

„Mindent ennek rendeltem alá, úgy választottam munkát, hogy legyen megfelelő idő az edzésekre, hogy ha majd eljön az én időm, akkor jó formában legyek. Saját magam készítettem speciális eszközöket gipszből és gereblyenyélből, amivel tudom erősíteni a markolásomat, az ujjaimat. Ezeket az eszközöket a nászutamra is magammal vittem" - mesélte Tamás, akit céljai elérésében felesége támogat.

