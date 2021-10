Csuti és Kulcsár Edina házassági válságától hangos a média: a pár azért jelentkezett a Nyerő páros műsorába, hogy újra egymásra találjanak. Csuti azonban most mással hívta fel magára a figyelmet, egy új tetoválás díszíti a testét.

Szabó András Csuti nagyon szereti a tetoválásokat, most pedig Instagram-oldalán mutatta meg követőinek, hogy milyen különleges szimbólumot varratott magára. Az "M" betű kisfia kezdőnevére utal, de Kulcsár Edina férje azt is tervezi, hogy kislánya nevének kezdőbetűjét is magára tetováltatja.

Nagyon szeretnék egy N betűt is a testemre, de nem tudom, hogy hova?!"

- tette fel a költői kérdést közösségi oldalán. Csuti új tetoválását itt tekintheted meg.

Csuti és Kulcsár Edina nagy meglepetést okozott azzal, hogy a Nyerő páros című műsorában bejelentették, hogy válságban van a házasságuk. A pár azt is hozzátette, hogy nem adják fel, a végsőkig küzdeni fognak egymásért és a kapcsolatukért.