Opitz Barbi ismét táncos videóval lepte meg követőit TikTokon. Az énekesnő a Dancing with the Stars szombat esti adása után jelentkezett be egy táncos videó erejéig, melyben kivágott miniruhában táncol.

A videó feltöltése után alig néhány óra alatt már közel 50 ezer megtekintésnél járt a videó. Rajongói imádják Barbi táncos videóit, ő pedig szívesen lepi meg őket hasonló tartalmakkal, és azt sem tagadja, hogy ő is szívesen kipróbálná magát egy táncos műsorban.

A gyönyörű énekesnő nemrég törökországi vakációján sem feledkezett meg róluk, és megmutatta, hogy táncolt a buliban. Barbi akkor aprócska, rózsaszín nadrágban, hozzá illő magassarkúban és crop topban ringatta csípőjét a táncparketten, és úgy festett, akár egy Barbie baba.