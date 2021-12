A brazil dió, azaz paradió magas szeléntartalma miatt a szelénnel együtt nagy segítséget nyújt az immunrendszer megerősítésében. A brazil dió, ami nálunk is kapható, E-vitaminban gazdag, ezen kívül még fehérjét, szénhidrátot, B-vitamint, kalciumot, rezet, cinket, magnéziumot és vasat tartalmaz. Magas szeléntartalma miatt a brazil dió segít a rák megelőzésében, a szívbetegségek kezelésében és az idő előtti öregedés megelőzésében. A szelénnek az idegi működésben is komoly feladata van, hiszen fontos sejtvédő antioxidáns, hangulatjavító-, és szellemi teljesítményt fokozó hatása miatt kulcsfontosságú szerepet tölt be. A brazil diónak a pajzsmirigy eltérései esetén is fontos szerepe van. A szeléntartalma miatt kiemelkedő helyet tölt be a "pajzsmirigyhormon" képzésében, aktív T3 előállításában és a felhasználásban is. Amennyiben szeretnénk a pozitív hatásokat erősíteni szervezetünkben, ezt napi két darab brazil dió fogyasztásával is megoldhatjuk.

Az avokádó a babérfélék családjába tartozik. Az avokádó a magas telítetlen zsírsavtarlama miatt elősegíti a HDL (jó) koleszterin termelődését, ugyanakkor megakadályozza az LDL (rossz koleszterin) lerakódását. Kutatások bizonyítják, hogy napi egy darab avokádó segít az LDL koleszterin szintjének csökkentésében a túlsúlyos és elhízott embereknél. Az avokádó fogyasztása segít számos szív- és érrendszeri megbetegedés, vérnyomásproblémák megelőzésében. Az avokádó vérnyomásbeállító tulajdonsággal is bír, melyet erősít a jelentős magnézium- és káliumtartalma.

A kelkáposzta nagy mennyiségben tartalmaz K-vitamint, mely a normál véralvadás, az egészséges csontok és antioxidáns aktivitása szempontjából kulcsfontosságú. A kelképoszta ezen kívül számos jótékony hatással bír, ugyanis kitűnő rostforrás, serkenti az emésztést és a bélmozgást, valamint jó hatással van az emésztési problémákra. A kelkáposztában sok vas is található, amely elengedhetetlen a vörös vérsejtek termelődéséhez. A kelkáposztában rengeteg C vitamin is van, ami az immunrendszer erősítésén kívül antioxidánsokkal látja el a szervezetet, és serkenti az anyagcserét is. A kelkáposzta K-vitamin tartalma a csontok egészségét támogatja, megakadályozza a vérrögképződést, és az Alzheimer-kórral szemben is felveszi a harcot.

A szója kedvező hatása abban mutatkozik meg, hogy rengeteg fitoösztrogént tartalmaz. A szója anyagának felépítése megegyezik az ösztrogén női nemi hormon felépítésével. A fitoösztrogéneknek enyhébb a hatásuk a szervezet saját, hatásosabb ösztrogénjénél. A fitoösztrogének akkor csökkentik a terhelést, amikor a női szervezetben túl sok biológiai ösztrogén található, de ha túl kevés az ösztrogén, akkor viszont összehangoltan működnek.

A lenmag ásványi anyagokban gazdag, magas fehérjetartalommal rendelkezik, és rostokban sem szenved hiányt, ahogy B-vitaminokból sem. A lenmagnak jelentős tiamin-, magnézium,- és foszfortartalma is van. A lenmag tömegének 35%-át a különböző növényi olajokból nyeri. Ezt a zsírtartalmat az omega-3 zsírsavak közé tartozó alfa-linolésav adja. Ez esszenciális - tehát olyan zsírsav -, amelyre az emberi szervezet működéséhez szükség van, azonban nem képes ennek az előállítására. A lenmagnak azonban kedvező hatásai vannak a szív- és érrendszeri problémákban szenvedőkre.