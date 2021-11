Mindannyian félünk valamitől, és ez alól a hírességek sem képeznek kivételt. Lehet, hogy híresek és jók abban, amit csinálnak; de nekik is vannak félelmeik és fóbiáik, melyekkel, ha szembesülnek, ugyanannyira kiborulnak, mint mi.

Adele: retteg a sirályoktól

Az énekesnő mindössze 9 éves volt, amikor Tendy promenádján fagylaltozott és sétálgatott. Egyszer csak egy hatalmas sirály csapott le rá és elvette tőle a fagylaltot. Adele rettegett, hogy a fagylalttal együtt őt is felkapja a nagy madár, és azóta is fél a sirályoktól. A mai napig megvan a heg, amit a támadáskor szerzett, ráadásul a madarak néha repülő patkányokként jelennek meg az álmában.

Matthew McConaughey: retteg, hogy beszorul egy forgóajtóba

A hollywoodi szupersztár fél attól, hogy egyszer beragad egy forgóajtóba. A Zöldkönyv szerzője egy interjúban vallott arról, hogy nem szereti a forgóajtókat, mint ahogy azokat a holttereket sem szereti, amikor vezet és be kell mennie egy alagútba.

Matt Damon: nem szívesen megy hüllők közelébe

A herpetofóbia egyfajta fóbia, amely a hüllők és néhány kétéltű irracionális félelmén alapul. Matt Damon is ezzel küzd: ha csak teheti, messziről elkerüli a hüllőket. Az igazi kaland című film forgatásánál azonban bajban volt, ugyanis kígyók is szerepeltek a filmben. A színész állítólag rögtön izzadni kezdett, amint a hüllők közelébe került és amikor felszólították, hogy fogjon meg egyet, akkor végképp kiborult.

Madonna: fél a viharoktól

A pop királynője brontofóbiában szenved, ami erős félelmet jelent a mennydörgéstől és a villámlástól. Ha viharos az idő, Madonna legszívesebben bebújna egy takaró alá. A források szerint a világsztár a szabadtéri koncertek előtt kétségbeesetten követeli a rendszeres időjárás-jelentéseket, attól tartva, hogy kitör a vihar a koncert közben.

Oprah Winfrey: undorodik a rágógumiktól

Oprah Winfreynek különleges fóbiája van: undorodik a rágógumiktól, és már attól is szorongani kezd, ha valaki rágózik körülötte. Ez a félelem gyerekkorából származik, a nagymamája ugyanis mindig a bútorokra ragasztotta az összerágott és kiköpött rágógumikat. A médiamágnás kollégái pontosan tudják, hogy a munkahelyen tilos rágózni, sőt, még a The Oprah Winfrey Show stúdióközönségét is arra utasítják, hogy a rágógumikat hagyják a táskák mélyén.

Nicole Kidman: fél a pillangóktól

Az Oscar-díjas színésznő gyermekkorától fogva fél a pillangóktól. Egy interjúban mesélt Ausztráliában szerzett élményeiről: "Néha, amikor hazamentem az iskolából, a valaha látott legnagyobb lepke ült a bejárati kapunkon. Átmásztam a kerítésen, hátulról közelítettem meg a házat – mindent megtettem, csak hogy ne kelljen átmennem a kapun." A színésznő az évek során megpróbálta leküzdeni félelmét, még az Amerikai Természettudományi Múzeum nagy lepkeketrecébe is besétált, de nem működött.

Pamela Anderson: képtelen tükörbe nézni

Bár valószínűleg ezt kevesen gondolnánk, Pamela Anderson eisoptrofóbiától szenved, ami azt jelenti, hogy fél a tükröktől. „Nem szeretem a tükröket. És nem nézem meg magamat a tévében. Ha mégis véletlenül meglátom magamat, akkor lekapcsolom a tévét, vagy kimegyek a szobából" – nyilatkozta a szexszimbólum.

Johnny Depp: retteg a bohócoktól

A bohócoktól való félelem a 10 leggyakoribb fóbia egyike. Van valami a festett arcokban, a vastag sminkben és a hátborzongató műmosolyban, amitől kirázza a hideg az embereket. A bohócfóbiában szenvedő hírességek közé tartozik a Harry Potter sztárja, Daniel Radcliffe és a szívtipró Johnny Depp is.