Egy jó ügyért érdemes kiállni, és ezen felül hála, sokan kötelességüknek tartják, hogy törődjenek négylábú társaikkal. Létezik egy kutyadoki, aki minden erejével ezen van. Olykor még erején felül is.

Isten megteremtette a földet, az eget és a vizeket, a holdat és a napot. Megteremtette az embert, a madarakat és az állatokat. Kutyát azonban nem teremtett. Mert kutyája már volt.



Bizonyára hallottatok már az epilepsziáról, mint betegségről, de, hogy a kutyáknál is előfordul, és sajnos egyre többször, azt pár éve figyelhettük meg. Amikor egy ilyen betegséggel találjuk magunkat szemben, elbizonytalanodunk, mit is tegyünk, hová forduljunk, hisz a tünetek sem teljesen egyértelműek a kisállatok terén. Mi lehet vajon az a tünetegyüttes, ami gyanúra adhat okot?

Utánakérdeztünk egy igazán lelkiismeretes kutyadokinál, helyesbítenék, doktornéninél, akire Dr. Kiss Gabriella állatorvos epileptológus személyében bukkantunk.

A rohamtünetek mindig a szerint alakulnak, hogy melyik agyi lebeny mely területe indítja a rohamot. Léteznek eszméletvesztéssel járó generalizált nagy rohamok (grand mal, vagy GM), és a laikus köztudatban sajnos az terjedt el, hogy kizárólag ezek az epilepsziás rohamok. Valójában az epilepsziabetegség ennél jóval bonyolultabb, ugyanis vannak fokális (parciális) rohamok is, amik csak másodpercekig vagy percekig tartanak. Ezek rendkívül színes tünetek formájában törnek a felszínre. Például gyakori, hogy néhány másodpercig a semmibe réved vagy ritmusosan öltögeti a nyelvét, vagy csak furcsán nézelődik maga körül, mintha idegen lenne számára minden.

Az állatok nem egyebek, mint erényeink és bűneink szemünk előtt kóválygó képletei, lelkivilágunk látható kísértetei. Isten látni engedi őket, hogy elkápráztasson bennünket." (Victor Hugo)

Belegondolni is nehéz, hogy miért is van ennyi epilepsziás kutyus, egyáltalán tudunk e eleget erről a területről, amely annyira összetett. Valóban idegrendszeri betegség lehet, vagy a génkezelt táplálék okozhatja? Sokan feltehették már ezt a kérdést, ahol négylábú is tartózkodik a családban. Ezekre a kérdéskörökre sem találni jobb válaszadót, mint Kiss doktornőt, aki egyben Az Epilepsziás Kutyákért Alapítvány (EPIKA) élén képviseli az érintett állatok sorsát.

Amikor 1981-től az Állatorvostudományi Egyetemre jártam, korán feltűnt, hogy az epilepsziabetegség mennyire nem kiemelt területe az oktatásnak. Az akkori tankönyvünkben mindössze másfél oldalban taglalták ezt a betegséget.1990-ben nyitottuk meg férjemmel a magán állatkórházunkat, mely akkor az elsők között nyílt meg egész Budapesten. Hatalmas volt a betegforgalom. Volt, hogy naponta negyvennél több beteget kellett ellátni. Oltottam, műtöttem, címekre jártam, valamint folyamatosan képeztem magam posztgraduális oktatásokon, továbbképzéseken, konferenciákon. Ahogy előtte a kutatóban, az ambuláns rendelések során is nagyon sok értelmetlen halállal találkoztam, amelyről ma már tudom, hogy elkerülhető lett volna.

Érdemes a kutyadoki gondolatmenetét követve elgondolkodni azon, hogy ha a gazdik körében előforduló epilepsziát lehet kezelni, akkor a kisállataiknál miért ne lehetne ugyanígy tenni. Ha az emberek világában túlélhető a betegség, akkor a négylábúaknál is biztosan létezik rá terápia.

Jó látni, hogy vannak orvosok, szakemberek, akik a kutyusok egészségét, gyógyítását tekintik elsődlegesnek, és semmiképpen sem szedálni akarják a kisbetegeket. Gabriella volt az élen járó ebben a témában, ám mára már hála istennek több követője akad. Az antiepileptikumokat korábban a humán epileptológia már sikeresen alkalmazta, és erre épít a fejlett orvostudomány napjainkban is.

„Megjegyezném, hogy még nem tudjuk pontosan, hányféle rohamtünetet képes az agy generálni. Csak a halántéklebeny több mint negyvenféle rohamtünetért felelős és ez az agynak csak nagyon kis területe. Nem született még ember, aki minden rohamtípust összeszámolt volna." Dr- Kiss Gabriella

Sajnálatos tény az is, hogy az epilepsziás kisállatok száma egyre inkább nő, itt elsősorban az öröklött epilepsziákon van a hangsúly.

Gondoltátok volna, hogy korábbi hivatalos külföldi állatorvosi statisztikák szerint a teljes kutyapopuláció 5-10%- a érintett, ami mára már tripla ennyi is lehet?

Felelős állattartóként a lényeg, hogy ha egy – vagy akár több alkalommal – múló, furcsa, szokatlan jelenségeket tapasztaltok a kisállatokon, akkor azt rögtön jelezzétek az állatorvos felé, vagy keressétek fel az Epilepszia Centrum hálózatának földrajzilag hozzátok legközelebb eső tagját. A kutyaepilepszia.hu oldalon mindig találtok egy szakembert, aki segíthet. ,

„Az én betegeim ugyanis nem tudnak beszélni. Nincs két egyforma epilepszia és két egyforma gyógyszerbeállítás sem. Ez nem az a betegség, amelynél elviszik az állatorvoshoz a kutyát, ő meg három perc alatt felír egy orvosságot. Olyan ez, mint egy nyomozás, vagy egy puzzle játék. Az összerakáshoz minden vizsgálatra, vérleletre, régebbi zárójelentésekre szükség van, ám első körben arra, hogy a tulajdonos videóra vegyen minél több rohamot." Dr. Kiss Gabriella epileptológus