A szülei mindketten postai dolgozóként keresték a kenyerüket, de közben nagyon aktívan részt vettek a korabeli polgárjogi mozgalmakban. Az ő nyomukba lépve pedig Danny Glover szintén híres arról, hogy felemeli a hangját, ha a kormány vagy a multicégek részéről hatalmi visszaéléseket tapasztal. Sőt, nem csak a hangját hallatja: 2010-ben például le is tartóztatták, amikor egy munkások jogaiért tartott tüntetésen a társaival együtt behatolt a Sodexo élelmiszeripari vállalat székhelyére.

...későn kezdett el színészkedni?

Az egyetemi tanulmányai után évekig a szülővárosa, San Francisco polgármesteri hivatalában dolgozott köztisztviselőként. 28 éves is elmúlt már, amikor elkezdett színészettel foglalkozni, és 33 évesen debütált a filmvásznon a Szökés Alcatrazból egy aprócska szerepében.

...az epilepsziával és a diszlexiával is megküzdött?

A diszlexia mindig megnehezítette az életét, de sikerült így is diplomát szereznie, és a színészmesterség szövegtanulásait is megoldania. Epilepsziás rohama 15 évesen volt először, de csak évekkel később diagnosztizálták nála a betegséget. Élete első színházi főszerepét játszva is elkapta egy roham, de önszuggesztióval el tudta érni, hogy csak az előadás végén döntse le a lábáról. 35 éves kora után pedig megmagyarázhatlan módon végleg elmúltak a rohamai.

...első három jelentősebb filmjét rögtön Oscarra is jelölték?

Néhány kisebb tévés és filmes munka után az első jelentős moziszerepét a Hely a szívemben című alkotásban játszotta, amit a legjobb film Oscar-díjára is jelöltek. Sőt, Glover következő két filmjét, az egy éven belül készített Bíborszínt és A kis szemtanút is. A sors furcsa fintora, hogy az első három jelentősebb szerepét felvonultató film mind eljutott az Oscar-jelölésig, a pályafutása összes későbbi filmje közül pedig egyik sem.

...nem is volt túl öreg „ahhoz"?

„Öreg vagyok én már ehhez", vagy az eredetiben: „I'm too old for this shit" – a mondat, ami a Halálos fegyver-széria több filmjében is elhangzott Glover szájából, és legendás filmidézetté vált. A klasszikus zsarufilmben Glover a nyugdíj előtt álló veterán rendőrt játszotta a keményfejű ifjonc Mel Gibson mellett – pedig Glover mindössze 10 évvel idősebb Gibsonnál (és csak 14 évvel a filmbeli lányát alakító színésznőnél), és csupán 40 éves volt az első rész forgatáskor.

...lánya is filmes lett?

Glover kétszer nősült, az első házassága 25 éven át, 1975 és 2000 át tartott az írónő Asake Bomanival. Az ebből a házasságból született lánya, Mandisa Glover is a filmiparban dolgozik produkciós asszisztensként. Glover 2009-ben nősült újra, a második felesége, a brazil Eliane Cavalleiro olyan nemzetközi szervezeteknek dolgozott, mint az UNESCO.

...Hollywood egyik legmagasabb színésze?

192 centiméter magas, ezzel pedig ő az egyik legnagyobbra nőtt sztár a filmiparban. A karrierje kezdetén emiatt sokszor esetlenül és gátlásosan is mozgott a színpadon, de aztán megtanult bánni a testével, az általa oly sokszor alakított egyenruhás szerepekhez pedig jól is jött később a szép szál termet.

...különleges kapcsolatot ápol Dél-Afrikával?

A karrierje egyik legkiemelkedőbb alakítását nyújtotta a Mandela című tévéfilm címszerepében, amiért Emmy-díjra is jelölték. De Dél-Afrikáért nem csak a kamerák előtt, hanem a való világban is sokat tett: az 1994-es első szabad választás előtt több afrikai származású hollywoodi sztárral együtt kampánykörútra indult, hogy szavazásra buzdítsa az országban addig másodrendű állampolgárként kezelt feketéket.

...melyik filmjeire a legkevésbé büszke?

Egy interjújában bevallotta, hogy A Dumbo-hadművelet (1995) és a Csalimadarak című filmjeit csak és kizárólag a pénzért vállalta el, és nem túl büszke rájuk. Elmondta ugyanakkor azt is, melyik film a kedvence minden idők összes alkotása közül: a Forró éjszakában című 1967-es Sidney Poitier-krimi.

...milyen rangos díjat kap hamarosan?

Épp az elmúlt hetekben jelentették be, hogy az Amerikai Filmakadémia rangos díjjal tünteti ki Danny Glovert a következő Oscar-gálán. Négy alkotót tüntetnek ki tiszteletbeli elismeréssel: Samuel L. Jacksont, Liv Ullmant és Elaine Mayt életmű Oscarral, Danny Glovert pedig a Jean Hersholt humanitárius díjjal, amit „az emberi jogokért és igazságért vívott évtizedes küzdelmével filmvásznon és azon kívül" érdemelt ki.

