A hét első fele még az elcsendesedés idejét hozza, ám csütörtökön végre megjelenik a fény az alagút végén. Érkezik az Újhold, felemelő energiái segítik az új ötletek létrejöttét, friss kapcsolatok kialakulását, a szellemi fejlődést, a logikus döntések meghozatalát. A hét második fele nagyon aktív, sok mozgékonysággal, a célok beteljesedésével. Csak tegyük a dolgunkat, nem érdemes lógatni a lábainkat – és a hét második felében nem is nyílik erre túl sok mód. Aki esetleg most utazik valahová, aktívan töltse az időt. Összességében egy igen hasznos és jó eredményeket kínáló hétnek ígérkezik ez a mostani, mindannyiunk életében történnek felemelő dolgok.

2021. november 1., hétfő a ♍ben (Fogyó hold, Szűz)A megvilágosodás ideje lehet ez a nap, először is maradj csendben, de közben nyisd ki a szemeidet és lásd, amit látnod kell. Hallgass a belülről érkező üzenetekre. Fontos lesz a megértés és az elfogadás.

2021. november 2., kedd a ♎ben (Fogyó hold, Mérleg)A csütörtöki Újhold előtt már most érdemes elcsendesedni, és a szeretet erejét erősíteni. Aki figyel, az felfedezi az aktuális feladatokat, mi fontos és mi nem az. Pontosan lehet látni ezen a napon azt, hol tartunk, miben vagyunk kevesek, vagy épp sokak.

2021. november 3., szerda a ♎ben (Fogyó hold, Mérleg)Békesség, csend, harmónia – ezek mind adottak Újhold előtt. Sok új, néhol fura információ érkezik, javallott ezeket befogadni, értelmezni, helyükön kezelni. Épp az történik, aminek értelme és haszna van.

2021. november 4., csütörtök a ♏ban (Újhold, Skorpió)Sok dolog felett elszállt az idő. Ma kell meghatározni azt, merre indulsz tovább, mi fontos és mi lényegtelen. Szelektálj bátran, s amiről tudod, hogy már semmilyen hasznot nem hoz, azt mellőzd!

2021. november 5., péntek a ♏ban (Növő hold, Skorpió)Energikusság jellemzi ezt a napot, már növekszik a Hold, érdemes figyelni a jelekre, változásokra, az emberek reakcióira. Könnyedén lehet haladni az aktuális célok felé, sőt, jöhetnek újabbak is.

2021. november 6., szombat a ♐ban (Növő hold, Nyilas)Gondoljuk át, mit tettünk vagy mit tettek velünk mások a közelmúltban. Ha vétettünk mások ellen, kérjünk bocsánatot. Ezen a napon az igazmondás megtérül, a félrebeszélés nagy hátrányt fog okozni.

2021. november 7., vasárnap a ♐ban (Növő hold, Nyilas)Elég bonyolult, vegyes energiákat kínáló nap – sok hírrel, pletykával. Nem szabad félrebeszélni, akkor sem, ha ezzel valakit meg akarunk kímélni a bajtól, a fájdalomtól vagy attól, hogy tükörbe nézzen. Érzelmeinket csak óvatosan nyilvánítsuk ki.