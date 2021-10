A színésznő a Valami Amerika vagy épp a Magyar Vándor nagysikerű filmekben kapott főszerepet, mégis úgy gondolta, hogy ideje szerencsét próbálnia a tengerentúlon is. Szonja erről is vallott Lilu sminkasztalánál a Makeup/Down című műsor legújabb epizódjában.

Az emberek azt gondolják, azért mentem ki, hogy hollywoodi színésznő legyek. Az ember nem megy ki Hollywoodba negyvenévesen, hogy színésznő legyen" - mesélte Szonja, aki hozzátette, hogy nem is Hollywoodba ment.

A színésznő családjának köszönhetően mindig is második otthonként tekintett Amerikára, hiszen a fél családja ott élt.

"Annyira mentem a kiégés felé minden szempontból mind emberileg, mind színészileg, hogy azt gondoltam: ezt most nullázzuk le, nézzük meg, mit tudok kezdeni egy másik országban."

"Ez a siker azért nagyon felemészti az embert. Nagyon fiatalon lettem ismert, nagyon fiatalon jöttek a sikerek, mindenféle munka egymás után, amikre nem tudtam és nem is akartam nemet mondani."

A színésznő életében eljött az a pont, amikor már nem érdekelte, mit csinál a színpadon. Ekkor döntött úgy, hogy szerencsét próbál odakint.

Szonja Amerikában elvégzett egy állatorvos-asszisztensi iskolát, dolgozott állatkórházban, egyetemistáknak tanított orvosi kommunikációt. A pandémia miatt hazajött családlátogatóba, és végül itthon maradt.

"Mivel a munkámat meg tudtam csinálni innen, illetve tudom a mai napig, ezért úgy voltam vele: igazából nem akarok visszamenni."

Szonja arról is mesélt, hogy hétköznapjait most nem a színészet tölti ki, néhány megkeresést már el is utasított.

"Rengeteg mindent kellett, hogy elhárítsak, mivel szeretném magam más szerepkörbe helyezni."

Azzal azonban ő is tisztában van, hogy csakis azért engedheti meg magának, hogy visszautasítson bármit is, amiben nem érzi otthonosan magát, mert nem ettől függ a megélhetése. Keresetét mind a mai napig az online tartott amerikai egyetemi munkái biztosítják.