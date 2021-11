Opitz Barbi időről időre megörvendezteti rajongóit szexi fotókkal, ez most sem volt másként.

Opitz Barbi a dalai mellett egyre gyakrabban oszt meg dögös fotókat is a rajongóival. Az énekesnő korábban már szexi táncot is lejtett, de a bikinis fotók sem állnak tőle távol. Most közzétett képe sem marad el a többitől, ezúttal egy aprócska, igen feszes ruhában mutatta meg bájait, aminek dekoltázsa nagyon mélyen kezdődik.