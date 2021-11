Gyönyörű szakmád van, tiszta, finom illatokkal masszírozol, de mindeközben, ha úgy adódik, születési képletet számolsz. Céltudatos nőként kimondod és általában el is éred amit akarsz. De nem volt ez mindig így. Messziről jöttél, sok mindenen túl vagy, köztük egy makacs betegségen is. Mesélj, hogy indult az utad, hogyan változott meg az életed?

H.P: A természet és ez egyes elemek között lezajló kölcsönhatások iránti rajongásom már kislánykoromban megmutatkozott. Ha valamit megettem, megittam egyből azt kérdeztem, milyen vitamin van benne és így tovább. Nem hiába lett a kémia és a biológia a kedvencem a gimnáziumi tanulmányaim során, és szintén célirányosan szereztem első környezetmérnöki diplomámat is a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki karán.

15 éven keresztül dolgoztam ebben a gyönyörű szakmában, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, sok mindent elértem ezen a területen, helytálltam a közösségi, légiközlekedésben, vezettem kiemelt projekteket a napenergia területén, és részt vettem több nemzetközi környezetvédelmi projektben is. Mellette éjjel nappal képeztem magam, mert érdeklődési köröm tovább bővült. Egyre jobban foglalkoztatott, hogy mi, emberek hogyan lépünk egymással kapcsolatba.

Így kezdtem el a főállásom mellett az asztrológiával is foglalkozni. Ekkor már világos volt számomra, hogy mi az én igazi életfeladatom, ez pedig a mások segítése, a szolgálat. Először csak közeli ismerősöknek készítettem személyes, kizárólag önismereti jellegű asztrológiai elemzést, majd rám talált egy életmód magazin, hogy legyek az asztrológusuk.

Igent mondtam, sőt tovább képeztem magam a természetgyógyász vonalon majd jött a legnagyobb szerelmem, az aromaterápia: szerelem volt első illatra, így munka után, hétvégente vagy tanultam, vagy mellékállásban asztrológiáztam, vagy masszíroztam, épp mire volt szükség, sosem kértem érte pénzt.

Azt gondoltam, ez így majd mehet tovább, de a Sors nagyobb rendező volt. Jöttek a sorozatoscsapások, elvesztettem közel egyidőben szeretett édesapámat és nagymamámat, aki a példaképem volt, majd egy 5x4 cmes csomótól a nyakamban már szó szerint fulladoztam. Amikor pedig műtétre került sor, nem sok jóval kecsegtetett az operáló orvos az ébredésem után. Hónapokig hangom sem volt, azt se tudtuk egyáltalán visszajön-e valaha.

Ott, akkor a kórházi lábadozás során eldöntöttem, hogy ezt az életet már nem élhetem így tovább. Felszámoltam a nem működő kapcsolataimat, - köztük „szorosnak vélt barátságokat" is - és a 15 éve tartó alkalmazotti létemmel is ekkor hagytam fel. Pont mikor beköszöntött a COVID első hulláma, ugrottam fejest az új életembe teljesen egyedül, 0 megtakarítással, mert hiába voltak jól fizető állásaim, a pénzt mindig befektettem saját fejlődésembe. Visszanézve, ezt a döntést kizárólag szívből hoztam meg, mert racionálisan teljesen abszurdnak tűnt, hogy a legbizonytalanabb helyzetben kezdjek el vállalkozni. Hála Istennek olyan erős volt a hitem, hogy semmi és senki nem tudott volna ettől eltántorítani.

Azóta száguldok és immár nemcsak a vízen, levegőben, hanem a Földön is. Életem egyik legjobb és egyben legbátrabb döntése volt ezt meglépni. Egy év alatt annyi minden történt, megnyertem magamnak egy pályázatot, megnyitottam egy csodálatos helyen első szépségstúdiómat, bedolgozom egy neves szépségszalon láncolatnak is. Hogy működik e? Beszéljenek helyettem a számok: túlzás nélkül, heti 7 napot dolgozok, és nem ritka, hogy napi hogy napi 12 órákat, nem kizárólag a profit miatt, hanem mert nem tudok nemet mondani arra, amiről azt érzem, hogy a valódi életfeladatom: mások segítése.

- Tudom, hogy két lábbal állsz a földön, miközben szárnyalni is megtanultál. Közel áll hozzád a spirituális gondolkodás, de a külső jegyekben megmutatkozó szépség ugyanúgy. Teszel is magadért. Hogyan néz ki a Törődj magaddal projekt Patríciánál?

H. P: A legfontosabb, hogy jól erezzem magam minden egyes nap a bőrömben. Azért is fontos, hogy én jól legyek, mert emberekkel foglalkozom és ha én nem vagyok jól, nem tudok jó energiát adni vendégeimnek, így még inkább figyelek magamra: Meditációval és hálával kezdem és fejezem be minden napom. Mindig találok olyan pozitív eseményt, gondolatot, ami nagyrabecsülést ébreszt bennem, ezeket jegyzem!

Ha valakiben kivetnivalót találok, csendben magamba fordulok, mert tudom, hogy ezzel egyedül nekem van dolgom. Amikor csak tehetem olvasok, folyamatosan képzem magam mind az egészség, természetes gyógymódok területén, mind saját önismeretemben. Ez hozza el azt a belső békét, harmóniát, stabilitást, amivel tudom más minőségben élni az életemet.

Mennyország kertjéből származik a rózsa, olaja bőrünknek legfőbb gondozója: Megszépít és ápol, hoz jó egészséget, fiatalít rajtunk vagy tizenöt évet. Ha én masszírozlak, Higgy nekem! Meglátod: százszor szebb arcbőrrel élheted világod! / Havasi Patrícia

Nemcsak lelkemmel, szellemiségemmel, hanem testemmel is törődöm. Reggelente, séta vagy futás a Duna-parton, majd jöhet a szauna és a hideg víz és már meg is alapoztam, hogy jól induljon a napom.

- Az aromaterápiáról és az egészségmegőrzésről napestig lehet veled beszélgetni, és kevés embert tudok, aki ennyire alaposan, és körültekintően foglalkozik azzal, ami a hivatása. Beavatnád az olvasóinkat is néhány praktikába, titokba?

H.P: Környezetmérnökként fontosnak tartom, hogy tiszta forrásból származó termékekre, illóolajokra összpontosítsak a hivatásomban és a magánéletemben egyaránt. Hideg vizes aroma-díffúzort használok a párologtatásra. Figyelek arra, hogy mit viszek be szervezetembe és, hogy mit kenek, fújok magamra.

Bőrömet minőségi termékekkel kényeztetem, a reggeli szeánszom része a saját készítésű rózsavizes arcmosás, amelyhez mindössze három fej lehetőleg rózsaszín rózsára és egy üvegnyi tisztított vízre van szükség - ahogy a rózsakvarcos masszírozás is.

Elég néhány apró pénztárcabarát trükk és máris tettünk az egészségünkért. Itt van például a mosdó alatt tárolható kavicsokkal teli tálca, amely akár fogmosás közben is tökéletesen alkalmas a természetes talpmasszírozásra. Még egy érdekesség, asztrológusként megfigyeltem, hogy mely jegyeket, mely illatokkal erősíthetjük, példának okáért egy oroszlán-mérleg tüzes-levegő összetételű jegynél tuti befutó a Vetiver illat, amely lehoz a földre, stabilizál és segít megvédeni a határainkat is. De ugyanúgy a szegfűszeg, fahéj és kardamom is támogatólag hat.

- Egy okleveles környezetmérnök, aki hol a vízben, hol a levegőben tölti szabadidejét, miközben csoda szép szalonjában kényezteti a vendégeit. Honnan ez a rengeteg energia, eltökéltség? Mivel tudsz te hozzáadni többet a klienseid mindennapjaihoz?

H. P:Alapvetően én egy dupla tüzjegyű lány vagyok, akiből hiányzik a levegő, ezért nagyon sokat repülök és miután Duna-parti kisvárosban születtem és hála istennek most is a nagy folyó partján lakom, így a vízben is otthonosan érzem magam. Emellett azzal foglalkozom, amit szeretek, s' közben én is töltődöm. Az energiát pedig leginkább a reggeli szaunából nyerem, amivel a reggeli kávémat is kiváltom.

Amikor az élet értelmére kerestem a válaszokat, mindig a természetből vettem példát. Nemcsak azért mert ott töltődöm és rajongok minden egyes élőlényért, hanem mert benne van számomra a válasz, hogy mi az élet értelme, ami az én olvasatomban az áramlás. Fontosnak tartom a folyamatos fejlődésem önismeret terén is, hiszen ha ismerem magam, akkor tudom elfogadni és igazán szeretni a másikat és egyben a világot is.

Erősen hiszek a lélek jóságában és abban, hogy mindenki küldetéssel születik le a földre, az enyém a mások segítése.

Charles Francis úgy fogalmazott, hogy a legnagyobb sikereket akkor fogjuk elérni, amikor képessé válunk arra, hogy másokon segítsünk. Másik motivációm, amit szeretettel ajánlok mindenkinek, Mahatma Gandhitól származik, miszerint:

„Önmagunk megtalálásának a legjobb módja, ha elveszünk mások szolgálatában."

A vendégeimnek is igyekszem átadni a masszázs mellett azt a pozitív életérzést, ami engem is tölt.