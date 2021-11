Egész héten hízik a Hold. Ez az állapot jót tesz az önbizalmunknak, az elkötelezettségnek, a kitartásnak, emellett tettre késszé avanzsál mindenkit. Az persze már abszolút egyéni döntés kérdése, hogy ki és mekkora rizikót hajlandó vállalni a vágyott sikerért. Kicsi rizikó kicsi eredményt, nagyobb kockázat nagyobb eredményt szül. A Hold fénye erős, energiája aktív, inspirációja mindenkit utolér – nincs vesztenivalónk, cselekedni kell. Nem csupán a vágyott célok, hanem jóval több is elérhető ezekben a napokban. A hét dolgosabbik részében a lendület bármilyen messzeségig elvisz. Ez a hét azoknak kedvez különösen, akik mernek a szokásosnál bevállalósabbak lenni.

2021. november 8., hétfő a ♑ban (Növő hold, Bak)Felemelő és energikus nap lesz. a felemelő és hasznos kommunikáció lehetőségével. Beláthatjuk a hibáinkat, ennek megfelelően a család, a tanulás, a munka kerülhet fókuszba – jó eredményekkel a nap végén.

2021. november 9., kedd a ♑ban (Növő hold, Bak)A nagy mennyiségű aktív energiával vigyázni kell, mert túlzásokba eshetünk és olyat tehetünk, ami inkább kárt okoz, mint hasznot. Aki ma nem lesz kellően tudatos, az elveszhet a rengetegben. A siker ott van, ahol felkészültség és tervezettség van.

2021. november 10., szerda a ♒ben (Növő hold, Vízöntő)Ajánlott keveset beszélni, helyette inkább csendben figyelni. Óvatosan kell bánni a fantáziával, sokkalta inkább jelen kell lenni a valóságban, akkor is, ha az ezen a napon rideg és kellemetlen. Csak olyat tegyünk, aminek biztosan elérünk a végére.

2021. november 11., csütörtök a ♒ben (Növő hold, Vízöntő)Bonyolult lehet ez a nap, így felesleges kapkodni vagy siettetni a dolgokat. Épp elég az, ha átlagos sebességgel haladunk az aktuális célok felé. Lesz, amit nem kívánunk a hátunk közepére sem – ezt időben ismerjük be!

2021. november 12., péntek a ♓ban (Növő hold, Halak)Erős, leterhelő, de a legvégén mégis sikeres nap. Javallott új dologba fogni, bátornak lenni, ismeretlen ösvényeken elindulni. Cseréljünk eszmét olyan dolgokról is, amik egyébként eddig nem foglalkoztattak bennünket.

2021. november 13., szombat a ♓ban (Növő hold, Halak)Könnyed nap, külső kényszerek és elvárások nélkül. Mindenki cselekedjen saját belátása szerint, legyen ott, ahol lenni akar. Ami menne, tenne, cselekedne – hát tegye! Aki pihenne, megengedheti ezt magának!

2021. november 14., vasárnap a ♓ban (Növő hold, Halak)Az nyer, aki ma túl mer lépni az álmok árnyékán és a megvalósítás útjára kel. Az aktivitás, a befektetett idő és az energia többszörösen megtérül. Érdemes összefogni családdal, barátokkal, és meghatározni a 2022-es év feladatait.