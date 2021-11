Anita új szereplőként csöppent a sorozatba, ahol három férfi is verseng érte. Sokáig nem derül majd ki, hogy ki tetszik a karakterének, és részleteket sem árulhatott el a történetről. Azt azonban elmondta, hogy nagyon élvezte a forgatásokat, néha szinte sírt a nevetéstől.

Anita azt is elmesélte, hogy mind a mai napig azonosítják őt a Barátok köztben játszott karakterével, emiatt a kezdetekben a kollégái távolságtartóak voltak vele, és tartottak a vele való munkától.

Anita azt is elárulta, hogy mennyire élvezi, hogy férje, Kinizsi Ottó szombatonként a Dancing with the Stars versenyzőjeként ámulatba ejti nemcsak a családját, de a nézőket is.