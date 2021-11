Fiatalon férfiak vágyálma volt bájos, kislányos arcával Meg Ryan. Ám a színésznő ott követte el a hibát, hogy örökre szerette volna megőrizni ezt a feszes, hamvas arcot, így a botox mellett tette le a voksát.

Ryan kissé túlzásba vitte a plasztikai beavatkozásokat, szinte rá sem lehet ismerni. Legújabb fotóin például úgy tűnik, hogy arcával már nem is nagyon képes érzelmeket kifejezni. Korábban is írtunk már róla, hogy drasztikus módszerekkel próbálja megállítani az öregedés folyamatát, ám a helyzet talán most még rosszabb, ugyanis korábbi páratlan vonásaiból gyakorlatilag semmit nem lehet felismerni az arcán.