December 15-én indul a Life.hu Kon-tour című online beauty műsora, amelyben 6 hazai influenszer és youtuber avatja be a nézőket a divattal, sminkkel és szépségápolással kapcsolatos tippjeibe. Nem csak abba nyerünk betekintést epizódról-epizódra, hogy mi a napi rutinjuk, hanem abba is, hogy mit rejt a filterezett online tér, és hogy milyen erőfeszítést jelent számukra minden nap 100%-osan kinézni.

Az egyik szereplő Sápi Vivien, aki közel 600.000 fős követőtábort gyűjtött össze TikTok-on, kevesebb, mint egy év alatt. Az eredmény magáért beszél: idén az Év TikTokkere díjat zsebelte be és a legrangosabb tartalomgyártók közé küzdötte fel magát. De vajon ki Sápi Vivi a videók mögött, kontúr nélkül...

Annyi mindennel foglalkoztál már az életben: agrármérnökként végeztél, légiutas kísérő voltál, és már az idei Év TikTokere és influenszer is vagy. De tulajdonképpen ki Sápi Vivien? Hogyan definiálod magad?

"Valamilyen szinten még most is légiutas kísérőként tekintek magamra, pedig már a saját, spontán jött álmomat élem. Egy talpraesett nő vagyok, aki mindig azt kereste, hogyan tudná felszínre hozni a kreativitását. Szeretek örömet okozni, szórakoztatni a nézőimet és imádom, hogy ki tudok bontakozni."

Hogy kapnak szerepet ezek között a beauty tartalmak? Mi érdekli legjobban a nézőidet?

"Én is készítettem sminkes videókat, mint más tartalomkészítők, de észrevettem, hogy az emberek inkább olyan videókra vágynak, amin nevetnek, ami kiszakítja őket a hétköznapokból. Sminkes és szépségápolással foglalkozó tartalomgyártókból van bőven, és pont emiatt szeretném ezt a másik vonalat erősíteni. Sosem szerettem volna kizárólag beauty tartalmakat gyártani, vagy véleményvezérré válni ebben."

Mit gondolsz, szépségápolás és divat területén miben vagy a legjobb? Mi a legfontosabb a számodra?

Egyre tudatosabban végzem a napi arcápolást, egyre nagyobb szerepet kap a smink mellett. Jobban utána járok a praktikáknak, informálódom és alakítom az arcápolási rutinom.

Mennyire tartod a hétköznapokban fontosnak a sminket?

"A munkám során kénytelen voltam napi szinten sminkelni és törekednem kellett arra, hogy az eredmény akár 12-14 órán keresztül is tartós maradjon. Éppen ezért felüdülés, hogy ma már nem kell napi szinten erős sminket viselnem.Nem olyan lány vagyok, aki ne tudna smink nélkül az utcára lépni: van, amikor egyáltalán nem sminkelek. Szerintem fontos, hogy az ember vállalja a smink nélküli oldalát is. Viszont időnként azt is élvezem, ha fel kell tenni egy full-glam sminket is."

Mi volt az a sminktrend vagy technika, amit kipróbáltál, és rájöttél, hogy nem előnyös számodra?

"A mai napig elkövetem azt a hibát, hogy túlhúzom a szám. Valamiért úgy képzelem, hogy most majd jól fog állni, pedig ez még sosem volt így. Szeretem kipróbálni az új trendeket, de ha mégsem áll jól, akkor mosolygok egy jót magamon. Az a jó a sminkelésben, hogy mindig vannak aktuális trendek, amelyekkel lehet kísérletezni."

Mi az arcápolási rutinod (reggeli és esti egyaránt)?

"Korábban csak egy sminklemosó kendővel töröltem le az arcomat nap végén, mert azt gondoltam, hogy ez elég. Ma már igyekszem rendszeresíteni bizonyos lépéseket a reggeli rutinomban. Például, hogy először leöblítem az arcom, majd megtisztítom krémmel, és csak ezután jöhet a többi.

Hetente egyszer használok bőrradírt is, illetve heti két-három alkalommal felteszek egy fátyolmaszkot. Esténként szérumot és hidratáló krémet is használok. Régebben ezeket csak akkor csináltam, amikor kedvem volt."

Mi a véleményed a szépészeti beavatkozásokról?

"Abszolút nem ítélem el, szerintem ez egyre elfogadottabb. Egy kisvárosban nőttem fel, ahol néhány dolog, mint a plasztika, szinte ismeretlen volt. Miután kiszakadtam a vidéki közegből, hirtelen rám szakadtak az ehhez hasonló ingerek, így mostanra már teljesen megszoktam.Számomra csak az visszás, ha valaki letagadja, hogy plasztikáztatott, pedig egyértelműen látszik. Azt is meg tudom érteni, ha valaki nem egészségügyi céllal fekszik kés alá, hanem egyszerűen csak azért, mert úgy jobban tetszik magának. Úgy gondolom, ezt mindenkinek el kéne fogadnia."

Mit jelentett neked a Kon-tour és miért szerettél részt venni benne?

"Nagyon örültem a felkérésnek és pont azért szerettem részt venni benne, mert ezekben a videókban a szépségápolással kapcsolatos oldalamat is jobban megmutathattam. Illetve, a Kon-tourban egy hétköznapi embert képviselve tudom megmutatni a napi rutinom, így teljes mértékben a személyes véleményemet oszthatom meg."

Melyik témakör áll hozzád a legközelebb azok közül, amelyekkel a Kon-tour epizódjaiban foglalkoztál?

"A csajos, de kényelmes outfitek epizód állt a legközelebb hozzám. Szeretek úgy öltözködni, hogy kényelmes és laza legyen, mégis variálható legyen akár sportcipővel vagy magassarkúval. Évekig azt gondoltam, hogy csak akkor tud csajos lenni egy nő, ha felvesz egy magassarkút, de ez egyáltalán nincs így."

Mit gondolsz, mi miatt lesz érdemes nézni a Kon-tourt?

"Azért, mert teljesen különböző karakterek szerepelnek benne, ezért nagyon sokféle és sokszínű tanácsokat láthatnak, hallhatnak a nézők. Sőt amellett, hogy tippeket és praktikákat lehet ellesni, még inkább átjön a szereplők személyisége, még jobban meg tudnak minket ismerni."

Mit tanácsolnál az olvasóknak, egyúttal a nézőidnek, követőidnek: hogyan találják meg a saját stílusukat, egyediségüket a megjelenésükben?

"Ne akarják görcsösen megtalálni a stílusukat, hanem adjanak időt, hogy kiforrjon. Nincs értelme siettetni: formálja mindenki úgy a stílusát, hogy önazonos maradjon."

A Kon-tour epizódjai december 15-től lesznek láthatók a Life.hu-n.