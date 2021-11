Berki Krisztián arról beszélt, időre van szükségük, hogy számmisztikusokkal kiszámolják, mi lesz a kislány keresztneve és cáfolta, hogy Emmának keresztelték a kislányt - írja a Bors.

"Természetesen tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot a baba nevét illetően, de ez még túl korai" - nyilatkozta, majd a szülésről is beszélt. "Tudtam, hogy benne lehet a történetünkben a császár is, pedig mindent megtettünk azért, hogy gyöngéd születéssel jöjjön világra a gyerekünk, de ilyen az élet, bármi megtörténhet. Így, most azoknak adunk erőt, akik császárral szültek. A lényeg, hogy elfogadjuk a saját életünket, hogy onnan építkezzünk, amit a sors ad nekünk. Ez a mi történetünk, a mi életünk, és ha csak egy embernek adtunk motivációt, önbizalmat, akkor megérte. Tízből nyolc házasság válással végződik, sok gyerek nő fel mozaik családban, és ritka, ha az egyedülálló szülő másodszorra is megtalálja a boldogságot, nekem sikerült" – mondta.