2021. november 15., hétfő a ♈ban (Növő hold, Kos)Bonyolult nap, de nem feltétlenül nehéz! Okosan cselekedj, és ne akarj olyan dolgot magadnak, amiért nem dolgoztál meg. Legyél mértékletes, ne bolondulj meg, inkább maradj nyugton. Ne erőlködj és ne erőltess semmit!

2021. november 16., kedd a ♈ban (Növő hold, Kos)Energiával teli nap, de sajnos ez nem pozitív, hanem negatív energia. Olyasmit tehetsz, amit sosem. Pattogsz, beszólsz másoknak, úgy formálsz véleményt, hogy azt senki nem kérte. Józan ésszel, megfontoltsággal talán mentheted a menthetőt.

2021. november 17., szerda a ♉ban (Növő hold, Bika)A Telihold már most érezhető energiái mellett is lehet ez egy jó nap, azonban fontos, hogy mindenki törődjön azzal, ami az ő dolga! Nem szükséges mások dolgába ütni az orrunkat. Ami eddig nem ment, azt le kell zárni.

2021. november 18., csütörtök a ♉ban (Növő hold, Bika)A holnapi Telihold energiái egyre erősebben jelen vannak a gondolatainkban és a cselekedeteinkben. Javallott nemet mondani arra, ami nem szolgálja az életünket, fejlődésünket, mindennapjainkat.

2021. november 19., péntek a ♉ban (Telihold, Bika)Érdemes átgondolni az év hátralévő másfél hónapjának témaköreit, teendőit. Vegyük előre a sürgős tennivalókat, és higgyünk abban, hogy remekül tudunk teljesíteni. Ami most sem kerül a sorban előre, azt végleg töröljük...

2021. november 20., szombat az ♊ben (Fogyó hold, Ikrek)Hétvége lévén bármit megtehetsz, de az sem baj, ha épp semmihez sem lesz kedved – csak úgy csendben szeretnél lenni. Aki ezen a napon bátor és tervez, a 2022-es esztendő nyertese lehet.

2021. november 21., vasárnap az ♊ben (Fogyó hold, Ikrek)Az eltökéltség és a határozottság lehetnek a mai nap legjobb fegyverei. Elsődlegesen magadat és a saját nyűgjeidet tartsd szem előtt, mások bajai most mellékesek. Mindenki törődjék a maga dolgával.