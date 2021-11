Korábban már lehullt a lepel az MTV EMA 2021-es magyarországi gálájának díjátadóiról. A mai napon többek között Rita Ora popdíva, Winnie Harlow szupermodell, Ryan Tedder, a OneRepublic frontembere, Drew McIntyre, a WWE sztárja, továbbá a Years & Years énekes-dalszerzőjeként és színészként ismert Olly Alexander, Joel Corry DJ és zenei producer, valamint a brazil Manu Gavassi egyaránt díjat ad át az élő showműsorban.

A díjátadók olyan világhírű előadók mellett lépnek a színpadra, mint Ed Sheeran, az Imagine Dragons, J.I.D, Maluma, a Måneskin, Kim Petras, YUNGBLUD, Griff, girl in red, az est házigazdája, Saweetie, valamint a World Stage fő fellépője, a OneRepublic.A műsor közép-európai idő szerint 21:00 órakor az MTV globális hálózatán keresztül közel 180 országban közvetítik élőben. A hivatalos MTV Vörös Szőnyeget a Zalando segítségével mutatják be.

A rajongók az EMA-val kapcsolatban az Instagramon, Snapchaten, Twitteren és Facebookon értesülhetnek, illetve bekapcsolódhatnak a társalgásba a közösségi média csatornákon az #MTVEMA hashtaggel. A díjátadó a Comedy Central és Paramount Network csatornákon is élőben követhető.

A legmenőbb zenészeket ünneplő MTV EMA a világ minden szegletéből összehozza a rajongókat. A jelöltek listáját Justin Bieber vezeti, összesen nyolc jelöléssel, szorosan mögötte Doja Cat, Lil Nas X, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo és Kid LAROI. A jelöltekre az MTVEMA.com oldalon lehetett szavazni, egészen november 10-e éjfélig, mostanra viszont lezárult a szavazás, és az egész világ izgatottan várja, kik taroltak kategóriájukban.

A Magyarországról sugárzott MTV EMA show-nak Saweetie, a fiatal rapper és színésznő lesz a házigazdája. A szupersztár az est folyamán a "Best Friend" és a "Back To The Streets" című dalait is előadja majd hamarosan megjelenő albumáról, a "Pretty Bitch Music"-ról.

„Az MTV EMA-n bármi megtörténhet" - mondta Saweetie. "Az EMA tökéletes alkalom arra, hogy az egész világ együtt ünnepelhesse a zenét, és alig várom, hogy én is kiállhassak a közönség elé, mert készülök néhány meglepetéssel erre az estére!"

tette hozzá a rapper.

Íme, az idei kategóriák, és a kategóriák jelöltjei:

Legjobb Magyar Előadó

Follow the Flow

Margaret Island

WellHello

Halott Pénz

Azahriah

Legjobb Előadó

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

Legjobb Pop Előadó

BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Legjobb Dal

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Ed Sheeran - Bad Habits

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Olivia Rodrigo - Drivers License

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

Legjobb Klip

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Ed Sheeran - Bad Habits

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Normani ft. Cardi B - Wild Side

Taylor Swift – willow

Legjobb Kollab

Black Eyed Peas, Shakira - GIRL LIKE ME

Bruno Mars, Anderson. Paak, Silk Sonic - Leave the Door Open Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Lil Nas X, Jack Harlow - INDUSTRY BABY

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears (Remix)

Legjobb Új Előadó

Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

The Kid LAROI

Legjobb Elektronikus Előadó

Calvin Harris

David Guetta

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia

Legjobb Rock Előadó

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons Kings Of Leon

Måneskin

The Killers

Legjobb Alternatív Előadó

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly Twenty One Pilots WILLOW

YUNGBLUD

Legjobb Latin Előadó

Bad Bunny

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro Rosalía

Shakira

Legjobb Hip Hop Előadó

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion Nicki Minaj

Legjobb K-Pop Előadó

BTS

LISA

Monsta X

NCT 127

ROSÉ

TWICE

Legjobb Csapat

BTS

Imagine Dragons Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

Legjobb Push Előadó

24KGoldn

Fousheé

girl in red

Griff

JC Stewart

JXDN

Latto

Madison Beer

Olivia Rodrigo

Remi Wolf

SAINt JHN

The Kid LAROI

Legnagyobb Rajongótábor

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Videó Egy Jó Ügy Érdekében

Billie Eilish - Your Power

Demi Lovato - Dancing With The Devil

girl in red – Serotonin

H.E.R. - Fight For You

Harry Styles - Treat People With Kindness

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Legjobb amerikai Előadó