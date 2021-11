Az egész világot megrázta a hír, hogy Benedek Tibor elhunyt 2020. június 18-án . Felesége, Epres Panni egy ideig elbújt a kíváncsi tekintetek elől, most viszont egyre többet látjuk őt mosolyogni.

Epres Pannit feldolgozhatatlan veszteség érte azzal, hogy elveszítette élete szerelmét, szeretett férjét, Benedek Tibort. A gyönyörű modellnek nem csak a veszteséggel kell megbirkóznia, hanem egy új életet is fel kell építenie, melyben meg kell tanulnia független nőként létezni. Természetesen az életében gyermekei töltik be a legfontosabb szerepet, ők és szerettei adnak sok erőt Panninak.

Bár a modell ritkán posztol családi fotókat az Instagram oldalán, most kivételt tett és ez igazán megható, fekete-fehér fotót tett közzé. A fotóval, melyből árad a szeretet, Panni a kedvesség világnapjára hívja fel a figyelmet. Benedek Tibor felesége akár a kedvesség nagykövete is lehetne, olyan gyengéden és szeretetteljesen néz gyermekeire, hogy attól még a legkeményebb szív is ellágyul.

A családi fotót itt tudod megtekinteni.