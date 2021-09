Benedek Tibor 2020. június 18-án vesztette életét, halála még mindig felfoghatatlan veszteség, a családját pedig alapjaiban változtatta meg a trauma. Epres Panni a Glamour Booknak adott interjújában a modellszakma nehézségei mellett arról is beszélt, hogyan változtatta meg a világát a tragédia, és arról, hogy meg kell tanulnia független nőként élni.

"Ez idáig az élet folyt magától, kislány voltam, aztán kamasz, történtek jók és rosszak, elváltak a szüleim, volt, hogy belementem nem működő kapcsolatba, aztán jött a nagy szerelem, összeházasodtunk, gyerekeink születtek, és ez most egy óriási trauma. Most ismertem fel, hogy ezek a periódusok a különböző életeim voltak, és most, ha tetszik, ha nem, egy újat kellett indítanom" - idézi a Blikk az interjúban elhangzottakat.