A Sztárban sztár leszek! elődöntőjében Köllő Babett ismét igen feltűnő outfitben jelent meg. Felsőteste csillogott-villogott, mint egy páncél, ez pedig a zsűritársak érdeklődését is felkeltette.

Tilla kérdésére Babett elmesélte, hogy felsője műgyantából van, ilyenből készítik a versenyautók lökhárítóját is. Boldogan mondta el magáról, hogy végre az ő lökhárítói is kemények - szó szerint! Majka ezen felbuzdulva meg is nézte, milyen kemény a páncélra emlékeztet ruhadarab, megkopogtatta Babett melleit.

Babett erre alaposan helyretette a rappert: "Ne ütögesd a mellelemet!"