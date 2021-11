Egy fiú igazán trágár módon fejezte ki érzelmeit az X-Faktor mentorának döntésével kapcsolatban - szúrta ki a Bors.

Gáspár Laci rámutatott a különbségre a korrektül és a kevésbé korrektül megfogalmazott kritika közti különbségekre:

„Szia! Nagyon sajnálom Anettet, hogy kiesett. Igen, most nem volt olyan jó, mint az megszokott tőle, de Mardolltól 10 000x jobb! Már most mindenki ezt posztolja fb-on. Peti tovább vitte azt, aki hibázott most, de előtte jól teljesített. Sajnálom, hogy te nem így döntöttél és kiesett egy olyan versenyző, aki meg is nyerhette volna az XFaktort. Attól még én téged nagyon szeretlek, a legjobb mentor, figura vagy!" – írta az énekesnek egy rajongó.

"Nem volt jó! Nagyon rosszul énekelt! Ekkorát nem tud hibázni az, aki valóban tud énekelni" - reagált a kritikára Gáspár Laci. Hozzátette, ilyen az, ha valaki normális kritikát fogalmaz meg.

Ezután megmutatott egy másik kommentet is, csak hogy érzékeltesse a kontrasztot:

"Sz*pd le a g***, fáj, hogy jobban énekel nálad?"

- írta neki trágár stílusban a fiatal rajongó.