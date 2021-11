Az X-Faktor legutóbbi adásában a többi között Gáspár Laci csapata mutatta meg tudását a mentorházban, az ő sorsukról dönthettek.

Az énekes azonban csalódott az egyk tehetséges versenyzőjében, Mohács Anettben, ezért az ő sorsát a mentortársaira bízta. Nekik kellett dönteniük, hogy őt, vagy Mardollt juttatják-e be az élő show-ba, és ők végül Yvonne Dederick lánya, vagyis Mardoll mellett határoztak. Ez sokakban keltett felháborodást. A kommentelők és Oláh Gergő is kifejtette véleményét, most újabb énekes adott hangot felháborodásának.

A Sztárban Sztár leszek! első szériájából megismert Farkas Sándor Lajos is felháborodott. "Na, akkor most szeretnék kifakadni!