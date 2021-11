A TV2 Sztárban sztár leszek! című műsorának sztárja és nagy esélyese, Gábor Márkó maga vallotta be, hogy a rendőrök eltiltották a vezetéstől. A fiatal énekes jogosítvány nélkül ült a volán mögé, ami tavasz óta bűncselekménynek minősül hazánkban. Akár börtönbüntetéssel is súlytható, Márkónak azonban szerencséje volt.

„Nem vagyok rá büszke, de megtörtént, hogy jogosítvány nélküli vezetésért eltiltást kaptam, így most nem vezethetek. Már letelt a büntetésem és nagyon szeretném letenni a vizsgát, hogy megkapjam a vezetői engedélyt, de a műsor miatt most nagyon elfoglalt vagyok" - nyilatkozta a Borsnak Márkó, aki most tömegközelekdéssel és taxival utazik a városban.