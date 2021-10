Egyetlen egy szavazatot kaptak a szimpátia szavazáson Nádai Anikóék, így nekik kellett elsőként távozniuk a Nyerő párosból. A műsorvezető közösségi oldalán írta le az ezzel kapcsolatos érzéseit. Elmondta, szívesen játszottak volna még, de utólag nem bánják, hogy így alakult, mert ugyan csak három napot töltöttek a villában, így is rengeteg bántást kapnak a közösségi oldalakon.

"Minden percét imádtuk a Nyerő párosnak! Persze szívesen játszottunk volna tovább, de utólag már nem bánom, hogy így alakult. Bevallom beleolvastam a kommentekbe mások oldalain... Félelmetes, hogy mennyien gondolják azt magukról: pontosan tudják - személyes ismeretség nélkül is - hogy Te milyen ember vagy, hol hibázol, és mikor mit kellene tenned vagy mondanod. Bennem most nem lenne több erő szembenézni a sok rosszindulattal. Csak három napot volt lehetőségünk a villában tölteni és úgy gondolom, hogy senkit sem bántottunk meg vagy beszéltünk ki. És még így is vannak sokan, akik veszik a bátorságot, hogy durván belénk rúgjanak »Ezt vállaltad!», »Ez ezzel jár!«, »Viseld el!«