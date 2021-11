Fogyó hold idejét éljük, így napról napra egyre kisebb arcát mutatja meg a Hold. Ennek megfelelően sok dolog, helyzet, valamint mi magunk is kissé energiátlanok, lassúak leszünk, sokszor semmitmondó dolgokat csinálunk, és nem kerülünk közelebb az aktuális célokhoz. Tulajdonképpen nincs azzal gond, ha nem repkedünk és kissé magunkba fordulunk. Békéljünk meg ezzel a körülménnyel, jövő héten jobb lesz minden a december 4-i Újhold után. Most feleslegesen kergetjük a reményeinket. Jövő héten viszont fordul a kocka, érdemes türelmesnek lenni. Hacsak nincs kényszerhelyzet, senki ne vállaljon fel olyan kihívást és feladatot, ami túl nagy rizikóval jár.

2021. november 22., hétfő a ♋ban (Fogyó hold, Rák)Leterhelő nap, akadályok is jönnek, mennek, – ám ettől függetlenül érdemes aktívnak lenni, körbenézni, mert megláthatjuk azt, ami eddig sosem mutatta meg magát. Egyetlen lényeges teendő az, hogy megtartsuk a belső békénket.

2021. november 23., kedd a ♋ban (Fogyó hold, Rák)Nem szabad rágörcsölni semmire! ne akarjunk semmit megvalósítani, ami nem mutatja meg magát, ami folyamatosan csak akadályokkal jár. Minden legyen úgy jó, ahogy ezen a napon éppen van.

2021. november 24., szerda a ♋ban (Fogyó hold, Rák)Feltétlenül mozduljunk ki a komfort zónánkból, merjünk messzire menni, minden lyukba benézni, minden ösvényt felfedezni. Aki ezen a napon tágra nyílt szemekkel és kihegyezett fülekkel jár, meglepően sok és fontos információhoz jut hozzá.

2021. november 25., csütörtök az ♌ban (Fogyó hold, Oroszlán)Elég összetett nap, ráadásul a hangulatunk erősen ingadozhat. Amikor meglátjuk azt az igazságot is, amivel nem feltétlenül szeretnénk szembenézni, az különösen kellemetlen élmény lehet.

2021. november 26., péntek az ♌ban (Fogyó hold, Oroszlán)Csendes, néhol fura, vagy épp érzelmes, alkalmanként pedig egyenesen felemelő nap, a kapkodás viszont kerülendő. Kedved szerint formálhatod az eseményeket, ezért csak olyasmire mondj igent, ami tényleg vonz.

2021. november 27., szombat a ♍ben (Fogyó hold, Szűz)Amennyiben a hétvége ellenére dolgozunk, tüsténkedünk, az különösebb erőlködés nélkül is menni fog. Olyasmit viszont nem javallott felvállalni, amit a hátunk közepére sem kívánunk. Rombold le azt, ami már nem ad örömet.

2021. november 28., vasárnap a ♍ben (Fogyó hold, Szűz)Ajánlott elcsendesedni, gondolkodni, ötletelni, mindezt vitamentesen! Előbújhatnak a rejtett képességek. Aki bátor, az belátja a közelmúlt hibáit, elnézést kér, jóvátesz mindent. A hálálkodás se maradjon ki ebből a napból.