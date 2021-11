A Kosok számára ez a hétvége meglehetősen mozgalmas, izgalmas, sőt, akár fergeteges is lehet, csak rajtuk múlik, mire bólintanak rá, merre mnnek, kivel találkoznak. A Rákok nagyon várták és végre meg is érkezett a hétvége, ennek pedig jó oka van, igaz? Lesz idejük, sőt energiájuk is arra, hogy egy kicsit kényeztessék a testüket és a lelküket. A Mérlegeknek a szombati napjuk sem könnyed, sem pedig egyszerű nem lesz, sőt, inkább a zűrös szó illik majd rá.

