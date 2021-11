"Az volt a helyzet, hogy nagyon sokszor mentünk külön országba. Én tanulni, ő dolgozni, mint mérnök. Akkor még nem voltak gyerekek, és ahelyett, hogy azt mondtuk volna, hogy ha ő négy évre kimegy dolgozni, vagy én három évre tanulni, hogy együtt maradunk és hűségesek leszünk. Inkább azt mondtuk, hogy menjél, beszéljünk néha, mindenki szabad, és ha visszajössz, és még mindig monogám vagy és szeretnénk együtt lenni, akkor együtt leszünk. Ilyen alkalmakkor neki is volt kapcsolata és nekem is, el is mondtuk egymásnak. Ismertem is az egyik barátnőjét" - emlékezett vissza Anna, és hozzátette, hogy háromszor kezdték újra és a szakítás óta is nagyon jóban vannak.

"Külön élünk, de ő életem szerelme" - vallotta az énekesnő.