A hazai, pezsgő klubéletet aligha lehet ma már Nigel Stately nélkül elképzelni. Az ő nevéhez köthető többek közt a Deep Café mix és rendezvénysorozat, amellyel nemcsak itthon ért el számos teltházas bulit, hanem megnyíltak a határok külföld felé is. Olyan nemzetközi közönség előtt játszott már, mint a Miami Winter Music Conference-szé, de felrázta már az elektronikus zene egyik úttörőjének számító Németország bulizóit is.

Nigel meghonosítva határon túli tapasztalatait,folyamatosan szállítja közönségének a leginnovatívabb mixeket és előremutató felvételeket. Az idén Fonogram-díjra jelölt előadó produceri munkáját dicséri például Molnár Ferenc 'Caramel'-lel közös trackjük, a „Szabadesés", a közönségkedvenc tv sorozat, az „Aranyélet" főcímdalának hivatalos remixe, illetve legutóbbi dala, a „Just Can't Let You Go".

A Rádió1 rezidens lemezlovasa ismét egy különleges kollaborátori gárdát egyesített Kolozsvári Tamás, vagyis T.O.M produceri szerepével és Nagy Betti angyali énekhangjával. A „Lost In A Lie" mély beatjei és érzékien magas tónusai hozzák el az azonnali dallamtapadást.

„Nagy Bettivel már volt szerencsém korábban együttdolgozni, hiszen T.O.M-mal közös legutóbbi számunknak, a "Just Can't Let You Go"-nak is ő volt a vokalistája. Nagyon tehetségesnek találom, aki amellett, hogy rettentően jól énekel, nem kis színészi vénával alakít hatalmasat az új videóklipben. Ez egy snittel, azaz vágás nélkül készült: egy szakmabelinek is nehéz feladat jól eljátszani" – fejtette ki Nigel a szám hátterét. Az énekes-dalszerző karrierje egyébként szépen ível felfelé, hiszen nővérével, Nágival a 2021-es DAL-ban szerepelt, illetve Selinával és Ágival közel 10 milliós YouTube-nézettséget értek el egy feldolgozásukkal.

Az említett új kisfilm rendezője pedig nem más, mint Jimy J. Hollywood, aki idén Los Angelesben bezsebelte a legjobb videóklipnek járó díjat és ismét egy hatalmas csavart vitt a videó cselekményébe.