Igazi csemegével készült a hosszúhétvégére a nemzetközileg is elismert magyar dj/producer. Nigel Stately egy vérpezsdítő újdonsággal jelentkezik! A „Just Can't Let You Go" egy klasszikus Nigel-nóta, lágy, ugyanakkor lüktető dallammal, pulzáló ütemmel és fülbemászó vokállal. A deep house elemeivel játszó dj/producer legújabb dala klippel együtt vág bele a hétvégébe. A videóval az alkotók kicsit kirángatnak a négy fal közül és egy csodálatos utazásra hívják a nézőket.