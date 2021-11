Az énekesnő öt évvel ezelőtt hozta meg élete legmeghatározóbb döntését, amikor egészsége érdekében gyomorbypass műtéten esett át. Vera az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban vallotta be, inkább meghalt volna, minthogy kövér maradjon.

"Amikor feküdtem a műtőasztalon, akkor azt gondoltam, ha nekem kövéren kell meghalnom, akkor most történjen meg, de én le akarok fogyni. És nem azért, hogy szebb legyek, hanem mert már harmincéves koromban nem voltam egészséges" - vallotta az énekesnő.

"Nem tudtam boldog lenni úgy, ahogy kinéztem"

Az énekesnő öt évvel ezelőtt vállalkozott a súlycsökkentő műtétre, ami nem csak a külsején változtatott.

"Örülök, hogy sikerült onmagamra találni, és egy boldog emberré válni. Nem tudtamboldog lenni úgy, ahogy kinéztem. Ez egy folyamatos teher, ami beissza magát a hétköznapjaimba, téma marad, és elveszi azokról a fontos dolgokról az energiát, amivel valóban foglalkoznoom kellene. A zene, a karrierem, az alkotói munka. Nem bántam meg, hogy pont akkor, és nem előbb történt meg. Nekem ehhez a kérdéshez meg kellett érnem, mert ez az egyetlen esélyem, hogy lefogyjak."

A mellét és a hasát is műteni kellett

Tóth Vera később azt is elárulta, hogy fogyása után plasztikai műtétet is el kellett végezni a hasán. Kivágták lógó bőrét, idővel pedig a mellét is korrigáltatta.

"Nekem muszáj volt, jó drága volt. Nem a mellem méretével, hanem a hosszával volt probléma, mert a fogyástól szegények „elmúltak" létezni. Nem titok, három éve csináltattam meg. Persze nyilván mindenki másképp kezeli, hogy egyáltalán kell-e elmondani, de azt gondolom, sok nőnek adhat ez erőt" - árulta el.