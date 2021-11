Gyönyörű és bonyolult rumba koreográfiát táncolt Tóth Andi és Andrei Mangra a Dancing with the Stras műsorában. A nyertes pár valószínűleg azonban nagyon izgulhatott, így egy nagyon nehéz lépést el is rontottak. Az értékelésnél ennek ellenére a zsűri szuperlatívuszokban beszélt a produkcióról, Molnár Andi pedig megkérte őket, hogy a rontott mozdulatsort ismételjék meg: mondván, ezt mindenkinek látnia kell.